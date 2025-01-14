Μήνες αφότου μυστηριώδεις μαύρες μπάλες ανάγκασαν το κλείσιμο ορισμένων από τις πιο διάσημες παραλίες του Σίδνεϊ, μικρές σφαίρες που μοιάζουν να είναι από μάρμαρο ξεβράζονται και πάλι στις ακτές της πόλης της Αυστραλίας, προκαλώντας προβληματισμό.

Οι μικρές μπάλες που είναι γκρι ή λευκού χρώματος ανάγκασαν τις αρχές να κλείσουν εννέα παραλίες καθώς είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για την προέλευσή τους.

Η δήμαρχος του Northern Beaches, Σου Χάινς δήλωσε ότι οι σφαίρες αυτές «μπορεί να είναι οτιδήποτε». «Δεν ξέρουμε προς το παρόν τι είναι και αυτό το κάνει ακόμη πιο ανησυχητικό», τόνισε. «Υπάρχει κάτι που προφανώς διαρρέει ή πέφτει από κάπου... Επιπλέει εκεί έξω και πηγαίνει από εδώ και από εκεί», επισήμανε η δήμαρχος.

Σε ανάρτησή του στο Facebook την Τρίτη, το Northern Beaches Council δήλωσε ότι ειδοποιήθηκε για τα ευρήματα αυτά από την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας της Νέας Νότιας Ουαλίας (EPA).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες σχεδιάζουν να συλλέξουν τα ευρήματα για έλεγχο και να επιθεωρήσουν και άλλες παραλίες στην περιοχή. Όποιος εντοπίσει τις μπάλες καλείται να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Οι σφαίρες που συλλέχθηκαν τον Οκτώβριο αναφέρθηκε αρχικά πως ήταν «μπάλες πίσσας», ωστόσο μεταγενέστερη ανάλυση έδειξε πως περιείχαν από μαγειρικό λάδι και σαπούνι, μέχρι φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, φυτοφάρμακα, τρίχες, μεθαμφεταμίνη και κτηνιατρικά φάρμακα.

Οι επιστήμονες είπαν ότι έμοιαζαν με τις μάζες λίπους, λαδιού και γράσου, οι οποίες σχηματίζονται συνήθως στα συστήματα αποχέτευσης. Ωστόσο, η υπηρεσία ύδρευσης Sydney Water ανέφερε ότι δεν υπήρχαν γνωστά προβλήματα με τα συστήματα αποχέτευσης στην πόλη και οι αρχές δεν γνώριζαν την πηγή του υλικού.

Πηγή: skai.gr

