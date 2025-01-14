Η Γερμανία θα δώσει στις ένοπλες δυνάμεις της τη δυνατότητα να καταρρίπτουν μη αναγνωρισμένα drones που θεωρούνται ύποπτα για κατασκοπεία στρατιωτικών βάσεων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και άλλων κρίσιμων υποδομών, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται άτομα με γνώση του ζητήματος.

Το υπουργικό συμβούλιο του καγκελάριου Όλαφ Σολτς αναμένεται να εγκρίνει την Τετάρτη μια τροπολογία για την ασφάλεια της αεροπορίας, επιτρέποντας στον στρατό να καταρρίπτει drones προκειμένου να αποτραπεί ένα σοβαρό ατύχημα ή μια επίθεση, δήλωσαν οι πηγές του διεθνούς πρακτορείου, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς το σχέδιο δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ και ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, αμφότεροι υψηλόβαθμα στελέχη των κεντροαριστερών Σοσιαλδημοκρατών του Σολτς, συμφώνησαν στα μέτρα μετά τον εντοπισμό drones σε εναέριο χώρο κοντά σε εργοστάσια ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, μεταφορών και βιομηχανίας σε όλη τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσαν οι πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα drones είναι πιθανό να χρησιμοποιούνται από κρατικό φορέα για σκοπούς σαμποτάζ και ενδεχομένως τρομοκρατίας. Η προτεινόμενη τροπολογία δεν θα κατονομάζει κάποια συγκεκριμένη ξένη χώρα, πρόσθεσαν, αν και οι αρχές υποψιάζονται ότι η Ρωσία και η Κίνα βρίσκονται πίσω από τα μυστηριώδη drones.

Ερωτηθείς σχετικά με το θέμα την Τρίτη σε τακτική ενημέρωση Τύπου στο Πεκίνο, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν δήλωσε ότι δεν ήταν εξοικειωμένος με τις λεπτομέρειες. Πρόσθεσε ότι η χώρα του «αντιτίθεται σθεναρά σε όσους κάνουν αβάσιμες εικασίες ή συκοφαντίες εναντίον της Κίνας χωρίς καμία πραγματική βάση».

Σύμφωνα με την τροπολογία, οι τοπικές αρχές θα μπορούν να ζητούν από τον στρατό να παρεμβαίνει και να αναλαμβάνει δράση, εάν ένα τέτοιο βήμα κριθεί απαραίτητο, ανέφεραν οι πηγές. Αυτό θα διευρύνει τον ισχύοντα νόμο, ο οποίος ορίζει ότι οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να ανοίξουν πυρ εναντίον ξένων στρατιωτικών αεροσκαφών μόνο υπό περιορισμένες συνθήκες.

Σημειώνεται ότι ένας αυξανόμενος αριθμός ύποπτων drones έχει εντοπιστεί κοντά σε στρατόπεδα τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Ραμστάιν. Αρκετά drones εθεάθησαν να πετούν πάνω από τον διάδρομο προσγείωσης στη βάση με ταχύτητες άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα.

Οι γερμανικές αρχές υποθέτουν ότι πρόκειται για στρατιωτικά drones που δεν διατίθενται στην καταναλωτική αγορά, ανέφεραν οι πηγές. Πρόσθεσαν ακόμη ότι ο λόγος για τον οποίο πιστεύεται ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την ύποπτη κατασκοπεία είναι επειδή τα drones επικεντρώθηκαν σε γερμανικές βάσεις όπου εκπαιδεύονται Ουκρανοί στρατιώτες.

Τα περιστατικά αυτά δεν αποτελούν την πρώτη εμπλοκή της Γερμανίας με μη αναγνωρισμένα drones. Τον περασμένο Νοέμβριο, οι αρχές έκαναν λόγο για ένα ύποπτο drone κοντά στο βρετανικό αεροπλανοφόρο Queen Elizabeth στο λιμάνι του Αμβούργου. Το εναέριο όχημα πλησίασε τόσο κοντά στο πλοίο που ο γερμανικός στρατός έλαβε μέτρα για να αναπτύξει έναν πομπό παρεμβολής ονόματι «Effektor» HP-47 για να χρησιμοποιηθεί εναντίον του drone - το οποίο γρήγορα έφυγε.

Σημαντικός αριθμός ύποπτων drones έχει επίσης εντοπιστεί γύρω από κρίσιμες υποδομές σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και στις χώρες της Βαλτικής, τους προηγούμενους μήνες. Δεν έχει δοθεί κάποια σαφής εξήγηση για τα περιστατικά αυτά, δήλωσε πηγή με γνώση του θέματος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ωστόσο, πρόσθεσε, η δραστηριότητα αυτή έχει εν τέλει ηρεμήσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.