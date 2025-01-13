«Κρέας για τα κανόνια» οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες στην Ουκρανία – 3.000 νεκροί και τραυματίες 

Περίπου 300 στρατιωτικοί της Βόρειας Κορέας έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο της Ουκρανία και άλλοι περίπου 2.700 έχουν τραυματιστεί δήλωσε σήμερα νοτιοκορεάτης βουλευτής, επικαλούμενος την υπηρεσία πληροφοριών της Σεούλ.

Η Πιονγκγιάνγκ - σύμμαχος της Μόσχας - έχει στείλει περίπου 10.000 στρατιώτες για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας, στην απώθηση ουκρανικών στρατευμάτων που κατέχουν τομείς της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ.

«Οι εκτιμήσεις υποδεικνύουν πως ο αριθμός των θυμάτων στις τάξεις των βορειοκορεατικών δυνάμεων έχει ξεπεράσει τα 3.000, εκ των οποίων 300 (είναι) νεκροί και 2.700 τραυματίες», ανέφερε ο βουλευτής Λι Σονγκ-κουάν σε δημοσιογράφους έπειτα από ενημέρωση μελών του κοινοβουλίου από την υπηρεσία πληροφοριών.

Τον Δεκέμβριο ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είχε δηλώσει πως είχαν «σκοτωθεί ή τραυματιστεί» σχεδόν 3.000 βορειοκορεάτες στρατιωτικοί, ενώ η Σεούλ τοποθετούσε τον αριθμό αυτό περί τους 1.000

«Κρέας για τα κανόνια»

Σύμφωνα με τον Λι, «σημειώματα που βρέθηκαν πάνω σε νεκρούς στρατιώτες υποδεικνύουν ότι οι βορειοκορεατικές αρχές ασκούν πίεση να αυτοκτονούν», ακόμη και χρησιμοποιώντας «εκρηκτικά» ώστε να μην «αιχμαλωτίζονται».

Η Νότια Κορέα αναφέρθηκε σε μονάδες που θεωρούνται «κρέας για τα κανόνια» και πιθανόν στάλθηκαν ώστε να ανταλλαχτούν με ρωσική τεχνολογική βοήθεια, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Πιονγκγιάνγκ να ενισχύσει και να εκσυγχρονίσει τα μέσα των ενόπλων δυνάμεών τους.

Σύμφωνα με τον νοτιοκορεάτη βουλευτή, έγγραφα που βρέθηκαν σε πτώματα αποκαλύπτουν ότι η Βόρεια Κορέα επωφελήθηκε διότι κάποιοι από τους στρατιώτες «έτρεφαν ελπίδες να ενταχτούν στο Κόμμα Εργατών της Κορέας» —το μοναδικό στη χώρα— ή επιδίωκαν «να τους δοθεί αμνηστία» αφού πολεμούσαν.

Αυτό το τελευταίο στοιχείο αφήνει να εννοηθεί πως κάποιοι ήταν φυλακισμένοι στη χώρα τους.

Ούτε η Μόσχα, ούτε η Πιονγκγιάνγκ έχουν αναγνωρίσει επίσημα πως αναπτύχθηκαν στο ρωσικό έδαφος βορειοκορεατικά στρατεύματα και πολεμούν τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ζελένσκι: «Αιχμάλωτοι θα ανταλλάσονται με δικούς μας στην Ρωσία»

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε το Σάββατο πως δυο βορειοκορεάτες στρατιωτικοί είναι αιχμάλωτοι των ουκρανικών δυνάμεων και ανακρίνονται.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη να παραδώσει τους στρατιώτες του Κιμ Γιονγκ Ουν σ’ αυτόν αν μπορέσει να οργανώσει ανταλλαγή με μαχητές μας που κρατούνται στη Ρωσία», ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι μέσω X χθες.

Για όσους «δεν επιθυμούν να επιστρέψουν» στην πατρίδα τους «μπορεί να υπάρχουν άλλες πιθανές επιλογές», πρόσθεσε χθες ο κ. Ζελένσκι: όσοι θέλουν «αφηγηθούν στα κορεατικά την αλήθεια για αυτόν τον πόλεμο θα έχουν την ευκαιρία αυτή».

Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών έδωσε στη δημοσιότητα χθες βίντεο —παρατίθεται από τον ουκρανό πρόεδρο στην ανάρτησή του— στο οποίο εικονίζονται οι δυο αιχμάλωτοι σε κουκέτες —πιθανόν νοσοκομείου— με επιδέσμους, ο ένας στο δεξιό χέρι, ο άλλος στο σαγόνι.

Η νοτιοκορεατική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε πως ο ένας από αυτούς είπε κατά την ανάκρισή του πως εκπαιδεύτηκε από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αφού έφθασε στη ρωσική επικράτεια τον Νοέμβριο.

«Στην αρχή νόμιζε πως είχε σταλεί για εκπαίδευση, κατόπιν (...) κατανόησε πως είχε αναπτυχτεί» στο μέτωπο, κατά την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

