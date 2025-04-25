Πάπας Φραγκίσκος: Το Βατικανό ετοιμάζεται για την κηδεία του

Μπορεί ο Φραγκίσκος να είχε τη φήμη ενός αντισυμβατικού Πάπα, αλλά πολλές από τις παραδόσεις του τελετουργικού της κηδείας του χάνονται στα βάθη του χρόνου, ακόμα και 2.000 χρόνια πριν. Όταν ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας πεθαίνει, οι εκδηλώσεις τις επόμενες ημέρες ακολουθούν ένα αυστηρά προκαθορισμένο πρόγραμμα, μια “χορογραφία” που χάνεται στον χρόνο.

Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο περίμεναν για ώρες στην ουρά για να αποτίσουν φόρο τιμής στον ποντίφικα πριν σφραγιστεί το φέρετρο την Παρασκευή, ενώ το Βατικανό κάνει τις τελευταίες προετοιμασίες για την κηδεία του το Σάββατο, μια εκδήλωση στην οποία θα παραστούν 50 αρχηγοί κρατών και 10 μονάρχες.

Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου έκλεισε στις 2:30 π.μ. την Παρασκευή και άνοιξε ξανά τρεις ώρες αργότερα για να φιλοξενήσει το τελευταίο μέρος από τα τεράστια πλήθη των πενθούντων που περίμεναν υπομονετικά να αποτίσουν φόρο τιμής στον Φραγκίσκο, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 88 ετών τη Δευτέρα μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Η Βασιλική έχει προγραμματιστεί να κλείσει στις 7 μ.μ. και το φέρετρο του πάπα θα σφραγιστεί στις 8 μ.μ. (9 μ.μ. ώρα Ελλάδας) σε μια ιδιωτική τελετή στην οποία θα παραστούν ανώτεροι καρδινάλιοι.

Πολλοί από τους καλεσμένους της κηδείας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα φτάσουν στη Ρώμη την Παρασκευή. Ο Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, αναμένεται να φτάσουν με το Air Force One στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο στις 10:50 μ.μ. τοπική ώρα.

Ο Τζο Μπάιντεν θα παραστεί επίσης, δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος του τέως προέδρου των ΗΠΑ. Ο Μπάιντεν συναντήθηκε με τον Φραγκίσκο στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στην Ιταλία τον περασμένο Ιούνιο.

Τουλάχιστον 130 ξένες αντιπροσωπείες θα κατευθυνθούν στην ιταλική πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, και του πρίγκιπα της Ουαλίας, αναφέρει ο Guardian.

Στην πρώτη σειρά στην κηδεία θα καθίσουν ηγέτες από την πατρίδα του Φραγκίσκου, την Αργεντινή, με Ιταλούς ηγέτες στη δεύτερη σειρά και άλλους αρχηγούς κρατών και βασιλικών οικογενειών στην τρίτη.



Πάντως, από την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου δεν έλειψαν οι “διπλωματικές αρρυθμίες”.

Μετά από τέσσερις ημέρες σιωπής, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον ποντίφικα, ο οποίος είχε επανειλημμένα καταδικάσει τον πόλεμο στη Γάζα.

«Το Κράτος του Ισραήλ εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στην Καθολική εκκλησία και την καθολική κοινότητα παγκοσμίως για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου», έγραψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο X. «Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Πάντως, το Ισραήλ δεν στέλνει ανώτερο αξιωματούχο στην κηδεία, αν και ο πρεσβευτής του στη Ρώμη θα παραστεί.

Η κηδεία απαιτεί μια τεράστια και πολύπλοκη επιχείρηση ασφαλείας στο Βατικανό και τη Ρώμη, στην οποία θα συμμετάσχουν χιλιάδες Ιταλοί αστυνομικοί και στρατιωτικοί, καθώς και η Ελβετική Φρουρά του Βατικανού, ο μικρότερος στρατός στον κόσμο. Οι στρατιώτες στην πλατεία του Αγίου Πέτρου έχουν εξοπλιστεί με ειδικές συσκευές που καταρρίπτουν drones, ενώ ελεύθεροι σκοπευτές και μαχητικά αεροσκάφη στις στέγες βρίσκονται σε ετοιμότητα.

📍 Thousands gather at St. Peter’s Basilica to pay their final respects to Pope Francis, who is lying in state in a simple wooden coffin



▪️ Funeral to be held Saturday, April 26 at 10 a.m. (0800GMT)

▪️ Conclave to elect new pope to begin May 5 pic.twitter.com/FTvem8S8Zq — Anadolu English (@anadoluagency) April 25, 2025

Ο καρδινάλιος Κέβιν Φάρελ, ο camerlengo που διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις του Βατικανού μέχρι την εκλογή νέου πάπα, θα προεδρεύσει της λεγόμενης τελετής σφράγισης του φέρετρου το βράδυ της Παρασκευής.

Η νεκρώσιμη λειτουργία του Φραγκίσκου θα ξεκινήσει στις 10 π.μ. (11 π,μ. ώρα Ελλάδας) στην πλατεία του Αγίου Πέτρου το Σάββατο και αναμένεται να προσελκύσει 200.000 προσκυνητές. Στο τέλος της τελετής, το απλό, ξύλινο φέρετρο θα μεταφερθεί πρώτα εντός του ναού και στη συνέχεια στη Βασιλική Σάντα Μαρία Ματζόρε, όπου και θα γίνει η ταφή, όπως ο ίδιος ο Πάπας είχε ζητήσει, πρόκειται για μια απόσταση περίπου μισής ώρας.

Ο τάφος του Πάπα φέρει μόνο μία λέξη: Φραγκίσκος. Η τελετή ταφής θα είναι μια ιδιωτική εκδήλωση στην οποία θα παρευρεθούν οι συγγενείς του. Οι άνθρωποι θα μπορούν να επισκεφθούν τον τάφο από το πρωί της Κυριακής.

Η νεκρώσιμη λειτουργία θα τελεστεί από τον Ιταλό καρδινάλιο Τζιοβάνι Μπατίστα Ρε, κοσμήτορα του κολεγίου των καρδιναλίων, σε μια τελετή που αναμένεται να είναι επίσημη.

Εν μέσω του σχεδιασμού της κηδείας, οι εικασίες είναι έντονες για το ποιος θα διαδεχθεί τον Φραγκίσκο. Οι καρδινάλιοι ενέκριναν εννέα ημέρες πένθους από την ημερομηνία της κηδείας, με το κονκλάβιο – τo εκλεκτορικό σώμα που εκλέγει μυστικά νέο Πάπα - να μην αναμένεται να ξεκινήσει πριν από τις 5 Μαΐου.

Δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, αν και ο Λουίς Αντόνιο Τάγκλε, ένας μεταρρυθμιστής από τις Φιλιππίνες, και ο Πιέτρο Παρολίν, από την Ιταλία, είναι προσώρας οι πλέον προβεβλημένοι για διάδοχοι του Φραγκίσκου.

