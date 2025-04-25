Ποιος θα είναι ο επόμενος Πάπας; Οι προβλέψεις του AI

Πρόκληση αποτελεί ακόμα και για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) το αποτέλεσμα της μυστικής και απρόβλεπτης διαδικασίας με την οποία οι καθολικοί καρδινάλιοι εκλέγουν νέο Πάπα.

Ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου στις 21 Απριλίου σηματοδότησε περίοδο πένθους για την Καθολική Εκκλησία, αλλά και την έναρξη της «κούρσας διαδοχής» για τον νέο Ποντίφικα, με τους φανατικούς των διαδικασιών του Βατικανού, τους αναλυτές, αλλά και τα γραφεία στοιχημάτων να προσπαθούν να μαντέψουν τον επόμενο.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ζήτησε από τέσσερα AI chatbots, μεταξύ αυτών το ChatGPT της OpenAI και το Grok του Ίλον Μασκ, να δώσουν εκτιμήσεις για τους επικρατέστερους υποψηφίους, με τα αποτελέσματα να είναι… διαφέρουν.

Το Grok και το Gemini της Google ανέδειξαν ως κορυφαίο υποψήφιο τον Ιταλό καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, τον «νούμερο δύο» του Βατικανού.

«Με βάση την τρέχουσα ανάλυση και τις κυρίαρχες συζητήσεις, ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν αναδεικνύεται ως ισχυρός διεκδικητής», ανέφερε το Gemini.

Ωστόσο, το ChatGPT έδωσε διαφορετική απάντηση.

«Αν έπρεπε να κάνω μια πρόβλεψη με βάση τις τρέχουσες τάσεις, την επιρροή και την κατεύθυνση που έχει πάρει η Εκκλησία υπό τον Πάπα Φραγκίσκο, ο καρδινάλιος Λουίς Αντόνιο Τάγκλε ξεχωρίζει ως ο πιο πιθανός υποψήφιος», δήλωσε το ChatGPT της OpenAI.

Ο Τάγκλε είναι ο κορυφαίος υποψήφιος από την Ασία και, όπως και ο Φραγκίσκος, θεωρείται ένθερμος υποστηρικτής των φτωχών, των μεταναστών και των περιθωριοποιημένων.

Ωστόσο, ένα κοινό σημείο ξεχώρισε στις απαντήσεις των chatbots:

Όλα τόνιζαν ότι είναι δύσκολο να μαντέψει κανείς.

«Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι, ενώ η AI μπορεί να αναλύσει δεδομένα και να εντοπίσει πρότυπα, η πρόβλεψη του επόμενου Πάπα εμπλέκει παράγοντες που υπερβαίνουν την ανάλυση δεδομένων», ανέφερε το Gemini.

Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν τις θεολογικές θέσεις των καρδιναλίων, την ηλικία, την εμπειρία και τη μυστικότητα της διαδικασίας.

Στο μεταξύ, η γαλλική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Mistral AI αρνήθηκε να μπει στο παιχνίδι των προβλέψεων.

«Δεν έχω τη δυνατότητα να προβλέψω ή να κάνω εικασίες για το ποιος θα είναι ο επόμενος Πάπας», ανέφερε.

Πρόσθεσε όμως μία χρήσιμη σύσταση: «Για τις πιο ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες, συνιστώ να παρακολουθείτε αξιόπιστες ειδησεογραφικές πηγές».



