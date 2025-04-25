Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για τη Ρώμη, στο πρώτο ταξίδι της θητείας του στο εξωτερικό

O Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε σήμερα για τη Ρώμη, όπου θα παραστεί αύριο με τη σύζυγό του Μελάνια στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου, μαζί με ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο, εναντίον των οποίων δεν έχει σταματήσει από τον Ιανουάριο να εκτοξεύει εμπορικά και διπλωματικά βέλη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να φθάσει στην ιταλική πρωτεύουσα γύρω στις 22.50 τοπική ώρα.

«Θα συναντήσουμε πολλούς ηγέτες ξένων χωρών» στο περιθώριο της κηδείας, διαβεβαίωσε ο ίδιος δημοσιογράφους λίγο προτού φύγει από τον Λευκό Οίκο, χωρίς, όμως, να διευκρινίσει ποιους ακριβώς.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι θα «ήθελε» να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του στο Βατικανό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγόρησε την περασμένη εβδομάδα ότι σαμποτάρει μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Αρχικά προβλεπόταν, όπως έγινε και κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του (2017-2021), να πάει στη Σαουδική Αραβία για το πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό, όμως ο θάνατος του πάπα Φραγκίσκου άλλαξε τα σχέδιά του.

Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως χριστιανός «χωρίς θρησκευτική ταυτότητα», έδωσε εντολή οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα δημόσια κτίρια στις ΗΠΑ στη μνήμη του Αργεντινού ποντίφικα, ο οποίος είχε επικρίνει την αντιμεταναστευτική πολιτική του.

Σήμερα, είπε για τον Φραγκίσκο ότι ήταν ένας «υπέροχος» άνθρωπος, που «αγαπούσε τον κόσμο».

Με την ειλικρίνεια που τον χαρακτήριζε, ο ποντίφικας είχε αποδοκιμάσει τον Ντόναλντ Τραμπ από τον Φεβρουάριο του 2016, όταν ο Ρεπουμπλικανός ήταν ακόμη υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο, λέγοντας: «Ένας άνθρωπος που θέλει να οικοδομήσει τείχη και όχι γέφυρες δεν είναι χριστιανός».

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, που είχε στενές σχέσεις με τον Φραγκίσκο, θα παραστεί στην κηδεία μαζί με τη σύζυγό του Τζιλ, όμως θα ταξιδέψει ανεξάρτητα και όχι ως προσκεκλημένος του διαδόχου του, σύμφωνα με το γραφείο του.

Για την κηδεία του πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ το 2005, ο πρόεδρος Τζορτζ Ου. Μπους είχε πάρει μαζί του δύο προκατόχους του: τον Μπιλ Κλίντον και τον πατέρα του Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο.

