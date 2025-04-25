Πασκάλ: Πυρά στη Τζ. Κ. Ρόουλινγκ μετά την αντίδρασή της στην απόφαση για τα τρανς άτομα

Σφοδρή επίθεση στη συγγραφέα των βιβλίων Χάρι Πότερ, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, εξαπέλυσε ο Πέδρο Πασκάλ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βρετανίας για τα τρανς άτομα. Ο δημοφιλής Χιλιανοαμερικανός ηθοποιός αποκάλεσε τη Ρόουλινγκ «απεχθή loser».



Πριν λίγες ημέρες, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας, έκρινε ομόφωνα ότι ο ορισμός της γυναίκας στο πλαίσιο του νόμου περί Ισότητας αναφέρεται στο βιολογικό φύλο και όχι στο γένος, σε μία κρίσιμης σημασίας απόφαση που θα έχει σοβαρές συνέπειες για τις διεμφυλικές γυναίκες στη χώρα.

Η απόφαση αυτή κρίνει ότι οι όροι «γυναίκα» και «φύλο» αναφέρονται αποκλειστικά στο βιολογικό φύλο, αποκλείοντας ουσιαστικά τις τρανς γυναίκες - ακόμη και εκείνες που διαθέτουν πιστοποιητικά αναγνώρισης φύλου- από το να αναγνωριστούν νομικά ως γυναίκες για τους σκοπούς της προστασίας λόγω φύλου.



Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν δημοσίευσε στα social media φωτογραφία της, στην οποία γιορτάζει το γεγονός με ένα πούρο και ένα κοκτέιλ.



Ερωτηθείς για την αντίδραση αυτή, ο Πέδρο Πασκάλ, γνωστός υποστηρικτής της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και αδελφός τρανς ατόμου, ανέφερε χαρακτηριστικά πως η αντίδρασή της ήταν «απαίσια και αηδιαστική». «Απεχθής συμπεριφορά χαμένων» επισήμανε.



Σημειώνεται ότι στην πρεμιέρα της ταινίας Thunderbolts της Marvel στο Λονδίνο την Τρίτη, ο Πασκάλ εμφανίστηκε φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι με την επιγραφή «Protect the Dolls», σε μια συμβολική κίνηση, καθώς η λέξη «dolls» είναι ο τρόπος με τον οποίο η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ αναφέρεται στα τρανς άτομα.

Πηγή: skai.gr

