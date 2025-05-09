Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της συνεδριάζουν σήμερα στη Λβιβ για να εγκρίνουν τη σύσταση ενός ειδικού δικαστηρίου τα «εγκλήματα επίθεσης» που έχει διαπράξει η Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, την ώρα που στη Μόσχα ο Πούτιν γιόρτασε την Ημέρα της Νίκης με μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση διαμηνύοντας: «η αλήθεια και το δίκαιο είναι με το μέρος μας».

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ υποδέχθηκε στη Λβιβ την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας καθώς και αντιπροσωπείες από 35 ευρωπαϊκές χώρες και τόνισε: «είναι σημαντικό και συμβολικό οι Ευρωπαίοι εταίροι της να βρίσκονται στο πλευρό της Ουκρανίας την Ημέρα της Ευρώπης».

«Δεν θα υπάρξει ατιμωρησία», υπογράμμισε χθες Πέμπτη η Κάλας μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αυτή η συμβολική επίσκεψη στην Ουκρανία έχει στόχο να υπενθυμίσει ότι «όλοι όσοι στηρίζουν πραγματικά την ειρήνη δεν μπορούν να βρίσκονται στο πλευρό του Πούτιν», πρόσθεσε.

Το ειδικό δικαστήριο για τα «εγκλήματα επίθεσης» --εισβολή, στρατιωτική κατοχή ή προσάρτηση με τη χρήση βίας και αποκλεισμός λιμανιών ή ακτών—θα εργάζεται παράλληλα με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) το οποίο έχει ήδη εκδώσει διεθνή εντάλματα σύλληψης εναντίον του Πούτιν και άλλων Ρώσων αξιωματούχων.

Ωστόσο το ΔΠΔ δεν μπορεί να δικάσει τη Ρωσία για «εγκλήματα επίθεσης» και για τον λόγο αυτό λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δημιουργήθηκε η ιδέα για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου.

Οι εργασίες για τη σύσταση του εν λόγω δικαστηρίου επιταχύνθηκαν μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ και τις ανησυχίες ότι θα δοθεί αμνηστία στον Πούτιν σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

