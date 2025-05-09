Καθώς η Ρωσία τίμησε σήμερα την 80η επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης έναντι της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με μία μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν πραγματοποίησε σήμερα μια σπάνια επίσκεψη στη ρωσική πρεσβεία στην Πιονγκγιάνγκ με την κόρη του, για να τιμήσει τη ρωσική Ημέρα της Νίκης.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Κιμ δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα θα «ενισχύσει και θα αναπτύξει τη μακρά παράδοση των σχέσεων ΛΔΚ (Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας)-Ρωσίας, τα ευγενή ιδεολογικά θεμέλια και την αήττητη συμμαχία».

Μάλιστα, «συναντήθηκε με χαρά με Ρώσους φίλους που διαμένουν στην Πιονγιάνγκ και μετέφερε ένα όμορφο καλάθι με λουλούδια σε όλο τον ρωσικό λαό για να τιμήσει την Ημέρα της Νίκης».

«Η Πιονγκγιάνγκ και η Μόσχα θα είναι πάντα μαζί», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι.

Η άνευ προηγουμένου ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτών από τη Βόρεια Κορέα καθώς και μεγάλης ποσότητας πυρομαχικών πυροβολικού και πυραύλων έχει βοηθήσει τη Ρωσία να απωθήσει την ουκρανική διείσδυση στη δυτική της περιφέρεια Κουρσκ.

Έχει επίσης φέρει πιο κοντά τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία, δύο χώρες που τελούν υπό οικονομικό και πολιτικό αποκλεισμό.

Περίπου 600 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί πολεμώντας για τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας από τους συνολικά 15.000 που έχουν αναπτυχθεί, σύμφωνα με πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών της Νότιας Κορέας.

Σε αντάλλαγμα, η Πιονγκγιάνγκ φαίνεται να έχει λάβει τεχνική βοήθεια για δορυφόρους, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και αντιαεροπορικούς πυραύλους, σύμφωνα με τη Νότια Κορέα.

