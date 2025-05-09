Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει ασφαλή και αποτελεσματική διανομή τροφίμων στη Γάζα, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκμπι.

Υπάρχει απελπιστική ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, πρόσθεσε και ανέφερε ότι η Χαμάς δεν είναι ικανή ή πρόθυμη να την παράσχει.

Ο Χάκαμπι πρόσθεσε ότι «αρκετοί εταίροι έχουν συμφωνήσει σε ένα μηχανισμό διανομής βοήθειας στη Γάζα», χωρίς όμως να κατονομάσει ποιοι είναι αυτοί οι εταίροι.

Διευκρίνισε, όμως, πως το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει στη διανομή βοήθειας στη Γάζα, θα συμμετάσχει στην ασφάλεια.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα δημοσιευθούν τις επόμενες ημέρες, με τη συμμετοχή μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

Ο νέος μηχανισμός ανθρωπιστικής βοήθειας δεν εξαρτάται από στρατιωτική δράση, είπε και εξέφρασε την ελπίδα να ξεκινήσει σύντομα.

Για την ασφάλεια των εργαζομένων στη διανομή τροφίμων θα είναι υπεύθυνη ιδιωτική ασφάλεια, σημείωσε ο Χάκαμπι.

