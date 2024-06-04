Οι ουκρανικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι έπληξαν επιτυχώς ένα ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-300 εντός ρωσικού εδάφους, χρησιμοποιώντας όπλα που προμηθεύτηκαν από τη Δύση, μεταδίδει το αμερικάνικο δίκτυο CNN.

[BREAKING NEWS]



UKRAINE HAS TARGETED A RUSSIAN S300 /S400 SYSTEM WITH A LONG RANGE WESTERN SUPPLIED WEAPONS. pic.twitter.com/2q4ormZqFO June 3, 2024

«Καίγεται όμορφα. Είναι ένα ρωσικό S-300. Σε ρωσικό έδαφος. Τις πρώτες ημέρες μετά την άδεια χρήσης δυτικών όπλων σε εχθρικό έδαφος», δημοσίευσε στο Facebook η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας Iryna Vereshchuk μαζί με μια φωτογραφία που φέρεται να δείχνει το χτύπημα.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες μόνο μέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έδωσε στην Ουκρανία την άδεια να πραγματοποιήσει περιορισμένα πλήγματα χρησιμοποιώντας αμερικανικά όπλα στη ρωσική επικράτεια γύρω από το Χάρκοβ. Προηγουμένως είχαν άρει τον περιορισμό στον τρόπο χρήσης των όπλων αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Δεν είναι σαφές εάν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση που περιγράφει η Vereshchuk προμηθεύτηκαν από τις ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

