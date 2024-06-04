Ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία, ειχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, και να προκληθούν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές νωρίς σήμερα το πρωί, όπως δήλωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε δύο πυραύλους κρουζ Iskander-K στην περιοχή. Τα συντρίμμια τους είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, να ξεσπάσει πυρκαγιά και να τραυματιστούν κάτοικοι, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχι Λίσακ.

Εκτός από έξι ενηλίκους, τραυματίστηκαν επίσης ένα αγόρι ηλικίας ενός μήνα και ένα 17χρονο παιδί, με βάση τις πρώτες πληροφορίες από τον κυβερνήτη και τις κρατικές υπηρεσίες παροχής έκτακτης βοήθειας.

Εξαιτίας της επίθεσης, αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές ενώ έσπασαν τα τζάμια σε πολυκατοικίες και σε ένα νοσοκομείο, όπως ανέφερε μέσω Telegram ο Λίσακ. Ο δήμαρχος του Ντνίπρο Μπόρις Φιλάτοφ προσέθεσε ότι τουλάχιστον 47 κατοικίες και ένα σχολείο υπέστησαν ζημιές.

Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν επίσης τέσσερα drones κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε δύο από αυτά στην βόρεια περιοχή του Τσερνίχιβ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

