Η Βραζιλία έχει εκατοντάδες εκατομμύρια αγελάδες, αλλά ένα συγκεκριμένο είδος Nelore ή αλλιώς Viatina-19 ξεχωρίζει τόσο για τον όγκο του όσο και για το κατάλευκο σώμα κάτι που το κάνει το ακριβότερο στον κόσμο.

Η αξία της συγκεκριμένης αγελάδας ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια δολάρια και για το λόγο αυτό παρακολουθείται από κάμερες ασφαλείας, κτηνίατρο και ένοπλη φρουρά. Πρόκειται για την πιο ακριβή αγελάδα που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία, σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες. Η τιμή της είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από την τιμή του τελευταίου κατόχου του ρεκόρ ενώ το βάρος της είναι 1.100 κιλά, δύο φορές πιο βαριά από έναν μέσο ενήλικα της φυλής της.

Κατά μήκος ενός αυτοκινητόδρομου στην καρδιά της Βραζιλίας, οι ιδιοκτήτες του Viatina-19 έχουν τοποθετήσει δύο διαφημιστικές πινακίδες που επαινούν το μεγαλείο της και καλούν κτηνοτρόφους, περίεργους ντόπιους και λεωφορεία με φοιτητές που σπουδάζουν κτηνιατρική να σταματήσουν για να δουν την υπεραγελάδα.

Οι επιστήμονες του κλίματος συμφωνούν ότι οι άνθρωποι πρέπει να καταναλώνουν λιγότερο βοδινό κρέας, τη μεγαλύτερη γεωργική πηγή αερίων του θερμοκηπίου και παράγοντα για την αποψίλωση των δασών του Αμαζονίου. Αλλά η βιομηχανία βοοειδών είναι μια σημαντική πηγή οικονομικής ανάπτυξης της Βραζιλίας και η κυβέρνηση προσπαθεί να κατακτήσει νέες εξαγωγικές αγορές. Ο κορυφαίος εξαγωγέας βοείου κρέατος στον κόσμο θέλει να τρώνε όλοι, παντού το βόειο κρέας του.

«Δεν σφάζουμε εκλεκτά βοοειδή. Τα εκτρέφουμε. Και στο τέλος θα ταΐσω όλο τον κόσμο», είπε ένας από τους ιδιοκτήτες της, ο Ney Pereira.

Η εντυπωσιακή τιμή της υπεραγελάδας οφείλεται στην ταχύτητα με την οποία αύξησε τον όγκο της, στη γονιμότητά της και κυρίως στη συχνότητα που μεταδίδει τα παραπάνω χαρακτηριστικά στους απογόνους της, είπε η κτηνίατρος Λοράνι Μάρτινς στο Assocciated Press. Οι κτηνοτρόφοι εκτιμούν επίσης τη στάση του σώματος, τη σταθερότητα της οπλής, την υπακοή, τη μητρική ικανότητα και την ομορφιά της. Όσοι επιθυμούν να βελτιώσουν τη γενετική των ζώων τους πληρώνουν περίπου 250.000 δολάρια για μια ευκαιρία να συλλέξουν τα ωάρια του Viatina-19.

«Είναι η πιο κοντά στην τελειότητα που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Είναι μια αγελάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία αναζητούν οι κτηνοτρόφοι», είπε στο AP η Μάρτινς.

Στη Βραζιλία, το 80% των αγελάδων είναι Zebus, ένα υποείδος που προέρχεται από την Ινδία. Το Viatina-19 ανήκει στη φυλή Nelore, η οποία εκτρέφεται για κρέας και όχι για γάλα.

Πηγή: skai.gr

