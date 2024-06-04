Η σύζυγος του ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ θα εμφανισθεί στις 5 Ιουλίου ενώπιον του ανακριτή της Μαδρίτης που έχει αναλάβει την έρευνα που διεξάγεται σε βάρος της για διαφθορά, ανακοίνωσε σήμερα δικαστήριο της πρωτεύουσας.

Σε μια σύντομη ανακοίνωση τριών αράδων, το εν λόγω δικαστήριο διευκρινίζει ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ καλείται να εμφανισθεί «ως ύποπτη» ενώπιον του ανακριτή σε σχέση με «φερόμενα ως εγκλήματα διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα και αθέμιτης άσκησης επιρροής».

Η δεξιά αντιπολίτευση χειροκρότησε αμέσως αυτή την ανακοίνωση. «Στην Ισπανία αξίζει ένας αξιοπρεπής πρόεδρος (της κυβέρνησης) και δεν είναι η περίπτωση του Σάντσεθ», έγραψε στην πλατφόρμα X η Γενική Γραμματέας του συντηρητικού δεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP) Κούκα Γκαμάρα.

Η ανακοίνωση του δικαστηρίου της Μαδρίτης ακολουθεί την απόφαση της ισπανικής δικαιοσύνης, την 29η Μαΐου, να απορρίψει αίτημα της εισαγγελίας, η οποία είχε ζητήσει να μπει στο αρχείο η έρευνα αυτή εναντίον της συζύγου του σοσιαλιστή πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για στοιχεία που είναι «επαρκή» για να δικαιολογήσουν τη συνέχεια των ερευνών.

«Υπάρχουν ενδείξεις που αφορούν τη φερόμενη διάπραξη ενός αδικήματος», οι οποίες είναι «επαρκείς» για να συνεχισθεί αυτή η προκαταρκτική έρευνα, είχε αποφανθεί δικαστήριο της Μαδρίτης εκτιμώντας ότι οι ενδείξεις αυτές είναι «περισσότερο από απλές υποψίες».

Η κλήση της Μπεγκόνια Γκόμεθ για ανάκριση ήταν έκτοτε αναπόφευκτη.

Η δικαιοσύνη αρνήθηκε να βάλει στο αρχείο αυτή την υπόθεση παρά το γεγονός ότι έκθεση της Πολιτοφυλακής είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής. Απέρριψε έτσι ηχηρά τη θέση της εισαγγελίας, η οποία είχε ζητήσει στις 25 Απριλίου «να ακυρωθεί» η διαδικασία και «η υπόθεση να μπει στο αρχείο χωρίς να δοθεί συνέχεια».

Η απόφαση της ισπανικής δικαιοσύνης συνιστά πολιτικό πλήγμα για τον Σάντσεθ, η ομάδα του οποίου κατηγορείται από τη δεξιά αντιπολίτευση για διαφθορά.

Η έρευνα άρχισε στις 16 Απριλίου έπειτα από μήνυση μιας συλλογικότητας, που πρόσκειται στην άκρα δεξιά, εναντίον της Μπεγκόνια Γκόμεθ. Η συλλογικότητα αυτή παραδεχόταν ήδη στη μήνυσή της ότι αυτή βασίζεται αποκλειστικά σε δημοσιογραφικά άρθρα.

Αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στην Μπεγκόνια Γκόμεθ και έναν επιχειρηματία που φέρεται να έχει επωφεληθεί από συμβόλαια με το δημόσιο.

Ο Πέδρο Σάντσεθ είχε καταγγείλει στα τέλη Απριλίου μια «στρατηγική παρενόχλησης και κατεδάφισης» που προέρχεται από μέσα ενημέρωσης, τα οποία χαρακτηρίζονται έντονα από δεξιές και ακροδεξιές απόψεις, και υποστηρίζεται, σύμφωνα με τον ίδιο, από τη συντηρητική αντιπολίτευση.

Μετά την ανακοίνωση της έναρξης της προκαταρκτικής έρευνας, είχε προκαλέσει έκπληξη λέγοντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί και είχε αναστείλει για πέντε ημέρες τις δραστηριότητές του, για μια περίοδο στοχασμού. Αποφάσισε τελικά να παραμείνει στην εξουσία.

Για την αντιπολίτευση, αυτό το διάλειμμα δεν ήταν παρά μια σκηνοθεσία για να στραφεί αλλού η προσοχή της κοινής γνώμης και ο πρωθυπουργός ουδέποτε είχε πρόθεση να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

