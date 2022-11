«Η Ρωσία μετατρέπει τη Χερσώνα σε πόλη θανάτου» - Δεν πείθονται οι Ουκρανοί για τις πραγματικές προθέσεις του Κρεμλίνου

Δύσπιστοι είναι οι Ουκρανοί σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις της Μόσχας αφότου διατάχθηκε να αποχωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα από τη Χερσώνα.Ο σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Μιχαήλο Ποντολιάκ δήλωσε σήμερα πως η Ρωσία μετατρέπει τη Χερσώνα σε «πόλη θανάτου» και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι ναρκοθετεί τα πάντα εκεί, από διαμερίσματα μέχρι υπονόμους, και ότι σχεδιάζει να βομβαρδίσει τη Χερσώνα από την άλλη όχθη του Δνείπερου.

RF wants to turn Kherson into a "city of death". Ru-military mines everything they can: apartments, sewers. Artillery on the left bank plans to turn the city into ruins. This is what "Russian world" looks like: came, robbed, celebrated, killed "witnesses", left ruins and left.