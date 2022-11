Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι γκρέμισαν γέφυρες και υποχωρούν από τις περιοχές της Χερσώνας δυτικά του Δνείπερου Κόσμος 17:46, 09.11.2022 linkedin

Οι Ρώσοι αποχωρούν και από την πόλη της Χερσώνας - Η Χερσώνα δεν είναι, πλέον, δυνατόν να ανεφοδιαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή