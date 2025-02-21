Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ρωσία ανακοίνωσε πως κατέλαβε άλλα τρία χωριά στο Ντονέτσκ της Ουκρανίας

Η Ρωσία συνεχίζει να προωθείται αργά αλλά σταθερά στην περιφέρεια του Ντονέτσκ παρά τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για ειρήνη στην Ουκρανία

Ρώσοι στρατιώτες

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν τα χωριά Ναντιίβκα, Νοβοσίλκα και Νοβοτσερετουβάτε στην περιφέρεια του Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

Ακόμα και τη στιγμή που ξεκινάει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, η Ρωσία συνεχίζει να προωθείται αργά αλλά σταθερά στο Ντονέτσκ, μια αστική και βιομηχανική περιφέρεια, τμήματα της οποίας ελέγχονταν ήδη από το 2014 από δυνάμεις που πρόσκεινται στη Ρωσία.

Η Ρωσία ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο 2022 ότι προσάρτησε το Ντονέτσκ και άλλες τρεις ουκρανικές περιφέρειες στο δικό της έδαφος, αν και οι δυνάμεις της δεν ελέγχουν πλήρως αυτά τα εδάφη και η προσάρτησή τους έχει καταδικασθεί ως παράνομη από τις περισσότερες χώρες στα Ηνωμένα Έθνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία υπουργείο άμυνας Ουκρανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
26 0 Bookmark