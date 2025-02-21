Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν τα χωριά Ναντιίβκα, Νοβοσίλκα και Νοβοτσερετουβάτε στην περιφέρεια του Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

Ακόμα και τη στιγμή που ξεκινάει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, η Ρωσία συνεχίζει να προωθείται αργά αλλά σταθερά στο Ντονέτσκ, μια αστική και βιομηχανική περιφέρεια, τμήματα της οποίας ελέγχονταν ήδη από το 2014 από δυνάμεις που πρόσκεινται στη Ρωσία.

Η Ρωσία ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο 2022 ότι προσάρτησε το Ντονέτσκ και άλλες τρεις ουκρανικές περιφέρειες στο δικό της έδαφος, αν και οι δυνάμεις της δεν ελέγχουν πλήρως αυτά τα εδάφη και η προσάρτησή τους έχει καταδικασθεί ως παράνομη από τις περισσότερες χώρες στα Ηνωμένα Έθνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.