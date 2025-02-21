Εκλογές στη Γερμανία: Άπιαστο όνειρο τα 15 ευρώ ωρομίσθιο;

Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου ifo με έδρα το Μόναχο, Κλέμενς Φουστ, κάλεσε τα κόμματα να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση στο θέμα του κατώτατου μισθού. «Θα ήταν επιθυμητό να αφεθεί το ύψος του κατώτατου μισθού στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελάχιστου Μισθού και να μείνει το θέμα έξω από την προεκλογική εκστρατεία», έγραψε σε κείμενό του στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.

Το κατώτατο ωρομίσθιο δεν πρέπει να οριστεί από τους πολιτικούς στα 15 ευρώ, όπως ζητούν το SPD και οι Πράσινοι, λέει ο Φουστ. Τα δύο κόμματα θέλουν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο το επόμενο έτος ή ακόμα και φέτος. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση δεν επιτρέπει μια τέτοια αύξηση, σύμφωνα με την εκτίμηση του.

