Κρεμλίνο: Δεν έχει σημειωθεί πρόοδος για το μέρος συνάντησης Τραμπ - Πούτιν

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τον τόπο διεξαγωγής μιας συνάντησης μεταξύ των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, ανέφεραν την Παρασκευή ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σημειώνεται ότι και οι δύο χώρες έχουν προηγουμένως αναφέρει τη Σαουδική Αραβία ως πιθανό οικοδεσπότη της συνόδου κορυφής.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι ο Πούτιν θα πραγματοποιήσει σύντομα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

