Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητά ένα πακέτο βοήθειας που πρόκειται να αποτελέσει ένα σημαντικό μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία, το οποίο θα ανακοινωθεί με αφορμή την επέτειο των τριών χρόνων από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε την Παρασκευή ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, στους δημοσιογράφους.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Άμυνα, Άντριους Κουμπίλιους, ερωτήθηκε σχετικά με τα σχέδια της ΕΕ να στηρίξει την Ουκρανία και ανέφερε ότι η θέση της είναι «πολύ ξεκάθαρη», καθώς η Ένωση δεσμεύεται στην πολιτική της «ειρήνης μέσω ισχύος».

Υπονόησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρουσιάσει ένα νέο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία τη Δευτέρα, λέγοντας: «Συζητάμε … όλες τις δυνατότητες που θα μας επιτρέψουν, με πολύ επείγοντα τρόπο, να στείλουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στους Ουκρανούς και στον κόσμο ότι στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας».

«Ελπίζω ότι μια καλή ευκαιρία για ένα τέτοιο μήνυμα θα είναι … η τρίτη επέτειος του πολέμου, που είναι την επόμενη Δευτέρα», πρόσθεσε.

Αναγνώρισε ότι υπάρχουν «φήμες» σχετικά με τα ποσά, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει εικασίες.



Πηγή: skai.gr

