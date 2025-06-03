Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περιορίσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Συρία σε μία βάση από οκτώ και θα αναθεωρήσουν ριζικά την πολιτική τους στη χώρα, δήλωσε ο νέος ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τόμας Μπαράκ, σε συνέντευξή του στον τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό NTV.

Ο Μπαράκ, ο οποίος διορίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ ειδικός απεσταλμένος τον περασμένο μήνα, λίγο μετά την αιφνίδια άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Συρίας, δήλωσε ότι η αμερικανική πολιτική στη Συρία αλλάζει, επειδή «καμία από τις προηγούμενες δεν λειτούργησε εδώ και έναν αιώνα».

Οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 2.000 στρατιώτες κυρίως στη βορειοανατολική Συρία, συνεργαζόμενες με τοπικές δυνάμεις για την αποτροπή της αναβίωσης του Ισλαμικού Κράτους.

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ από αντικαθεστωτικούς τον Δεκέμβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες άρχισαν να επαναπροσεγγίζουν τη Δαμασκό, υπό τον νέο Σύρο ηγέτη, Άχμεντ αλ-Σάραα.

Ο Μπαράκ, ο οποίος είναι επίσης πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, ύψωσε την αμερικανική σημαία στην πρεσβευτική κατοικία στη Δαμασκό την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά από το 2012.

Ερωτηθείς σχετικά με την πολιτική που πρόκειται να ακολουθήσει η κυβέρνηση Τραμπ στη Συρία και αν οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχώρησης στρατευμάτων από τη χώρα, ο Μπαράκ απάντησε ότι «αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η σημερινή πολιτική μας για τη Συρία δεν θα είναι κοντά στην πολιτική των τελευταίων 100 ετών, επειδή καμία από αυτές δεν έχει λειτουργήσει».

Η μείωση του αριθμού των βάσεων σε μία από οκτώ αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής της αλλαγής, είπε, σύμφωνα με ένα αντίγραφο συνέντευξης.

Το μέλλον των Κούρδων και των SDF

Δύο πηγές ασφαλείας σε βάσεις όπου έχουν αναπτυχθεί αμερικανικά στρατεύματα δήλωσαν στο Reuters τον Απρίλιο ότι ο στρατιωτικός εξοπλισμός και τα οχήματα είχαν ήδη απομακρυνθεί από την ανατολική πόλη Ντέιρ ελ-Ζορ και μεταφέρονταν στην επαρχία Χασάκα.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το σχέδιο ενοποίησης με τις δυνάμεις που βρίσκονταν στη Χασάκα περιελάμβανε την απόσυρση όλων των αμερικανικών στρατευμάτων από την επαρχία Ντέιρ ελ-Ζορ.

Ο Μπαράκ τόνισε ότι οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) παραμένουν σύμμαχος των ΗΠΑ και αποτελούν «πολύ σημαντικό παράγοντα» για το Κογκρέσο. Η ενσωμάτωσή τους στη νέα συριακή κυβέρνηση είναι απαραίτητη, δήλωσε.

«Όλοι πρέπει να είναι ρεαλιστές στις προσδοκίες τους», σημείωσε.

Οι SDF είναι ο κύριος σύμμαχος της αμερικανικής συμμαχίας κατά του Ισλαμικού Κράτους και στηρίζεται κυρίως στην πολιτοφυλακή YPG, την οποία η Άγκυρα θεωρεί παρακλάδι του παράνομου PKK (Κουρδικό Εργατικό Κόμμα). Το PKK ανακοίνωσε τη διάλυσή του τον περασμένο μήνα, μετά από 40 χρόνια σύγκρουσης με το τουρκικό κράτος.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε πρόσφατα τις SDF ότι χρησιμοποιεί «τακτικές καθυστέρησης», παρά τη συμφωνία με τη συριακή κυβέρνηση για ενσωμάτωσή της στις ένοπλες δυνάμεις.

