Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή κατηγόρησε την Τρίτη την Ουκρανία για την ανατίναξη δύο σιδηροδρομικών γεφυρών στο ρωσικό έδαφος το Σαββατοκύριακο.

Σε ανακοίνωσή της η επιτροπή αναφέρει στο Telegram ότι «πρόκειται για τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαν σχεδιαστεί με στόχο να πλήξουν εκατοντάδες πολίτες».

Η Επιτροπή ανέφερε ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 113 τραυματίστηκαν — ανάμεσά τους και παιδιά — όταν δύο τρένα εκτροχιάστηκαν στις περιοχές Κουρσκ και Μπριάνσκ της Ρωσίας ως αποτέλεσμα των επιθέσεων.

Οι δύο γέφυρες είχαν καταρρεύσει με μερικές ώρες διαφορά σε δύο περιοχές της Ρωσίας που συνορεύουν με την Ουκρανία, είχαν ανακοινώσει οι ρωσικές αρχές.

