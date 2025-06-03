Γαλλία: Σε δίκη αστυνομικός που κατηγορείται για θανάσιμα πυρά εναντίον εφήβου

Ένας Γάλλος αστυνομικός που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός εφήβου, εναντίον του οποίου πυροβόλησε το 2023, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε βίαιες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, θα δικαστεί τον επόμενο χρόνο, έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο του εισαγγελέα της Ναντέρ.

Τον Μάρτιο, οι εισαγγελείς ζήτησαν ένας από τους δύο αστυνομικούς που βρίσκονταν στο στόχαστρο των ερευνών για τον θάνατο από αστυνομικά πυρά του 17χρονου Ναχέλ Μ., την 27η Ιουνίου, στη Ναντέρ, ένα προάστιο του Παρισιού, να καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Η κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία εις βάρος του άλλου αστυνομικού αποσύρθηκε.

Οι εισαγγελείς που ανέλαβαν την έρευνα αποφάσισαν σήμερα η δίκη του αστυνομικού Φλοριάν Μ. να διεξαχθεί σe δικαστήριο στο Οτ ντε Σεν.

Αν δεν ασκηθούν εφέσεις, η δίκη θα μπορούσε να ξεκινήσει το δεύτερο ή το τρίτο τρίμηνο του 2026, αναφέρεται στη δήλωση του γραφείου της εισαγγελίας της Ναντέρ.

Ο αστυνομικός πυροβόλησε εναντίον του Ναχέλ, αφού εκείνος δεν συμμορφώθηκε με εντολή της αστυνομίας να σταματήσει το αυτοκίνητό του. Το αγόρι, με καταγωγή από τη Βόρεια Αφρική, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και του οποίου τη γνησιότητα έχει εξακριβώσει το Ρόιτερς, διακρίνονται δύο αστυνομικοί δίπλα στο όχημα, μια Mercedes- AMG, και έναν εξ αυτών να ανοίγει πυρ καθώς ο οδηγός φεύγει.

Η είδηση του θανάτου του Ναχέλ και το βίντεο κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας οργή και ταραχές στη Ναντέρ και άλλες πόλεις σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

