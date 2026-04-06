Ουκρανία: Έπληξε ρωσικό πυραυλοφόρο στο Νοβοροσίσκ και εξέδρα κοντά στην Κριμαία

Όπως είχαν ανακοινώσει νωρίτερα οι ρωσικές αρχές, από τις επιθέσεις τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά

Νοβοροσίσκ

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, καθώς και μια εξέδρα γεώτρησης στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στην κατεχόμενη Κριμαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) του Κιέβου.

Η επίθεση στοχοποίησε το πυραυλοφόρο Admiral Grigorovich, ανέφερε ο Ρόμπερτ Μπρόβντι στην εφαρμογή Telegram.

Όπως είχαν ανακοινώσει νωρίτερα οι ρωσικές αρχές, από τις επιθέσεις τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων εξαγωγικών κόμβων πετρελαίου στη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα έσοδα της Μόσχας από τις πωλήσεις πετρελαίου, ζωτική πηγή για την οικονομία της.

TAGS: Ουκρανία Ρωσία Κριμαία
