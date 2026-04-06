Ουκρανία: Έπληξε ρωσικό πυραυλοφόρο στο Νοβοροσίσκ και εξέδρα κοντά στην Κριμαία

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, καθώς και μια εξέδρα γεώτρησης στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στην κατεχόμενη Κριμαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) του Κιέβου.

Ukrainian forces strike a Kalibr missile carrier in Novorossiysk



Drones targeted the Russian frigate Admiral Grigorovich in the port, according to UAV forces commander Robert Brovdi.



Strikes were also reported on the Sheskharis oil terminal and the Sivash drilling platform. pic.twitter.com/qcEjyLP5Qw April 6, 2026

One of Russia’s biggest Black Sea oil gates is under drone attack.

A major strike is underway on the port of Novorossiysk, and local residents report a large fire in the port area. This is not just another night alarm: Novorossiysk is one of the key routes Moscow uses to move… pic.twitter.com/iL4202ynSO — Meanwhile in Ukraine (@MeanwhileInUA) April 6, 2026

Η επίθεση στοχοποίησε το πυραυλοφόρο Admiral Grigorovich, ανέφερε ο Ρόμπερτ Μπρόβντι στην εφαρμογή Telegram.

Όπως είχαν ανακοινώσει νωρίτερα οι ρωσικές αρχές, από τις επιθέσεις τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων εξαγωγικών κόμβων πετρελαίου στη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα έσοδα της Μόσχας από τις πωλήσεις πετρελαίου, ζωτική πηγή για την οικονομία της.

Πηγή: skai.gr

