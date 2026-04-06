Με δικές της προτάσεις απαντά η Τεχεράνη στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός

Το Ιράν έχει διατυπώσει τις θέσεις και τα αιτήματά του ανέφερε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, με αφορμή την πρόταση για κατάπαυση του πυρός και εν συνεχεία τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή που διαβιβάστηκε μέσω των διαμεσολαβητών στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, τονίζοντας παράλληλα ότι οι διαπραγματεύσεις «δεν συνάδουν με τελεσίγραφα και απειλές για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει μια σειρά από απαιτήσεις που βασίζονται στα εθνικά της συμφέροντα, οι οποίες έχουν ήδη διαβιβαστεί μέσω των διαμεσολαβητών, προσθέτοντας ότι οι απαιτήσεις των ΗΠΑ απορρίφθηκαν ως «υπερβολικές», ενώ για το σχέδιο 15 σημείων ειδικότερα σημείωσε ότι «σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτό από εμάς».

«Το Ιράν δεν διστάζει να εκφράσει με σαφήνεια αυτά που θεωρεί νόμιμα αιτήματά του, και αυτό δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως ένδειξη συμβιβασμού, αλλά μάλλον ως έκφραση της αυτοπεποίθησής του στην υπεράσπιση των θέσεών του», τόνισε ο Μπαγκάι στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου.

«Ξέραμε από την αρχή τι θέλαμε και ποιες ήταν οι κόκκινες γραμμές που δεν ήμασταν διατεθειμένοι να ξεπεράσουμε, και η θέση μας παραμένει σαφής ακόμη και τώρα. Από τη στιγμή που τέθηκε αυτό το ζήτημα, οι απαντήσεις μας ήταν έτοιμες», είπε, προσθέτοντας ότι το Ιράν έχει διαμορφώσει τις δικές του απαντήσεις και «θα ανακοινώσει τις λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνω», τόνισε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που κατάρτισε και απέστειλε στις δύο πλευρές το Πακιστάν.

