Ένα μικρό αεροπλάνο στις ΗΠΑ πραγματοποίησε μια υποδειγματική αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας, αφήνοντας άναυδους τους οδηγούς.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Νιου Τζέρσεϊ το πρωί του Σαββάτου με προορισμό την Ιντιάνα, όταν ο πιλότος ανέφερε προβλήματα στον κινητήρα, σύμφωνα με το ABC7. Οι ραδιοεπικοινωνίες έδειξαν ότι ο πιλότος ήταν διστακτικός να προσγειωθεί στο οδόστρωμα, αλλά δεν είχε άλλη επιλογή.

Συγκλονιστικό βίντεο έδειξε το αεροπλάνο να πετά ακριβώς πάνω από τα αυτοκίνητα καθώς κατέβαινε στον αυτοκινητόδρομο Interstate 78 στο Άλενταουν. Καθώς πλησίαζε στο έδαφος, το αεροπλάνο ταλαντεύτηκε ελαφρώς, προτού ακουμπήσει ομαλά στον αυτοκινητόδρομο.

Η Έμιλι Ριβέρα δημοσίευσε το viral βίντεο από την κάμερα του αυτοκινήτου της ενώ οδηγούσε από το Χάρισμπουργκ προς το Λεχάι Βάλεϊ. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έγινε μάρτυρας μιας τόσο άψογης προσγείωσης. «Ειλικρινά, ήμουν σε κατάσταση δυσπιστίας γιατί ποτέ δεν περίμεναν ένα αεροπλάνο να προσγειωθεί μπροστά μου», δήλωσε η Ριβέρα στο NBC.

Plane makes an incredible emergency landing on a Pennsylvania highway pic.twitter.com/MGjzMDnX5l — Surajit (@surajit_ghosh2) April 5, 2026

Στο αεροσκάφος επέβαιναν ένας 65χρονος πιλότος από το Μίσιγκαν και μια 34χρονη επιβάτιδα από το Νιου Τζέρσεϊ. Και οι δύο βγήκαν σώοι, ενώ δεν τραυματίστηκε κανένας οδηγός στον δρόμο.

«Ήταν ένα πασχαλινό θαύμα», δήλωσε στο ABC7 ο Βίκτορ Μακέζε, αυτόπτης μάρτυρας της προσγείωσης.

«[Ο πιλότος] προσγειώθηκε καταλαμβάνοντας δύο λωρίδες. Τα φτερά του έφταναν κυριολεκτικά από το κεντρικό διάζωμα μέχρι το γρασίδι στην άλλη πλευρά», αναφέρει. «Δεν φαινόταν να πανικοβάλλεται, κοιτούσε απλώς ευθεία μπροστά».

Ο αρχηγός της εθελοντικής πυροσβεστικής του Βάισενμπεργκ, Τζάστιν Όσβαλντ, δήλωσε ότι πολλές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα. «Αυτή είναι πιθανώς η καλύτερη δυνατή έκβαση για ένα τέτοιο περιστατικό», είπε στο ABC7. Το αεροσκάφος ρυμουλκήθηκε σε κοντινό αεροδρόμιο στο Άλενταουν, με ορισμένα οχήματα να το συνοδεύουν για να ανοίξουν τον δρόμο και άλλα να αποκλείουν τις εξόδους για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

«Είναι από αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν εκπαιδεύεσαι. Δεν περιμένεις ένα αεροσκάφος να προσγειωθεί στον αυτοκινητόδρομό σου», πρόσθεσε ο Όσβαλντ. «Όλοι συνεργάστηκαν πολύ καλά για κάτι που δεν αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα».

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) διεξάγει επί του παρόντος έρευνα για το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

