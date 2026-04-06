Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε με πλήρη ισχύ σε όλα τα μέτωπα μέχρι να απομακρυνθεί η απειλή

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου επαινεί τη δολοφονία από τον ισραηλινό στρατό του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, Ματζίντ Καντεμί, σε ανάρτησή του στα εβραϊκά στο X.

Ο Νετανιάχου χαιρετίζει επίσης τη δολοφονία του Γιαζντάν Μιρ, γνωστού με το ψευδώνυμο Σαρντάρ Μπαγκέρι, ο οποίος ηγούνταν της Μονάδας 840 της Δύναμης Κουντς του Φρουρού της Επανάστασης, αποκαλώντας τον «υπεύθυνο για επιθέσεις εναντίον Εβραίων και Ισραηλινών σε όλο τον κόσμο».

עוד זרוע מרכזית של משטר הטרור האיראני נגדעה.



חיסלנו הלילה את מג׳יד חאדמי, ראש אגף המודיעין במשמרות המהפכה, מבכירי המשטר האיראני, שרק נכנס לתפקידו לאחר שקודמו חוסל.



בנוסף חיסלנו את אצ׳ער באקרי, מפקד אגף 840 בכוח קודס, שאחראי לפיגועים נגד יהודים וישראלים ברחבי העולם.



מי שפועל… pic.twitter.com/W6eDf0s43X — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 6, 2026

«Όποιος ενεργεί για να δολοφονήσει τους πολίτες μας, όποιος κατευθύνει την τρομοκρατία εναντίον του Ισραήλ, όποιος οικοδομεί τον ιρανικό άξονα του κακού — το αίμα τους είναι στο κεφάλι τους. Ενεργούμε με δύναμη και αποφασιστικότητα, θα φτάσουμε σε όποιον επιδιώκει να μας βλάψει», προειδοποιεί ο πρωθυπουργός.

«Θα συνεχίσουμε με πλήρη ισχύ, σε όλα τα μέτωπα, μέχρι να απομακρυνθεί η απειλή και να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του πολέμου», καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

