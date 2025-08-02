Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε το Σάββατο ότι έπληξε εγκαταστάσεις πετρελαίου εντός της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου διυλιστηρίου καθώς και ενός στρατιωτικού αεροδρομίου για drones και ενός εργοστασίου ηλεκτρονικών ειδών.

Σε ανακοίνωσή τους στο Telegram, οι Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας ανέφεραν ότι έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου στο Ριαζάν, περίπου 180 χλμ. νοτιοανατολικά της Μόσχας, προκαλώντας πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του.

Επίσης, σύμφωνα με τις Αμερικανικές Αεροπορικές Ένοπλες Δυνάμεις, επλήγη η εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου Annanefteprodukt στην περιοχή Voronezh, η οποία συνορεύει με τη βορειοανατολική Ουκρανία.

Ξεχωριστά, η υπηρεσία πληροφοριών SBU της Ουκρανίας ανέφερε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της έπληξαν το στρατιωτικό αεροδρόμιο Πριμόρσκο-Αχτάρσκ της Ρωσίας, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς σε στόχους στην Ουκρανία.

Η SBU ανέφερε ότι έπληξε επίσης ένα εργοστάσιο στην Πένζα, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, προμηθεύει ηλεκτρονικά το στρατιωτικοβιομηχανικό συγκρότημα της Ρωσίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε στην καθημερινή του έκθεση ότι οι αμυντικές του μονάδες κατέρριψαν συνολικά 338 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αναφορές του δεν αναφέρουν πόσα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή.

Από την πλευρά της, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 45 από τα 53 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν προς το έδαφός της κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε τον Ολεξάντρο-Καλινόβε

Στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Ολεξάντρο-Καλινόβε στην περιοχή του Ντόνετσκ το Σάββατο.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πλέον σχεδόν το 20% της Ουκρανίας στα ανατολικά και νότια της χώρας μετά από τρεισήμισι χρόνια σκληρού πολέμου.

