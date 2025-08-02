Ουκρανία: Τουλάχιστον 11 τραυματίες σε ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας επιδρομής ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπου επλήγη μεταξύ άλλων μια πολυκατοικία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Σινιεχούμποφ.

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα βρέφος μόλις πέντε μηνών και δύο παιδιά, ηλικίας 9 και 10 ετών, αναφέρει ο Σινιεχούμποφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram. Σε έξι τραυματίες παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες και άλλοι πέντε διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Οι κάτοικοι της πόλης και της ομώνυμης περιφέρειας, κοντά στα ρωσικά σύνορα, βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με κύματα επιθέσεων από τις δυνάμεις της Μόσχας. Την Παρασκευή, μια 75χρονη σκοτώθηκε και δύο άνδρες τραυματίστηκαν σε άλλη ρωσική επίθεση, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές και έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες αμάχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.