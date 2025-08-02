Τζίνι Σίλι: Πέθανε σε ηλικία 85 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι, Τζίνι Σίλι (Jeannie Seely). Η σταρ έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή, 1η Αυγούστου, στο ιατρικό κέντρο Summit, στο Χέρμιτατ του Τενεσί, από επιπλοκές εντερικής λοίμωξης, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός της στο «People».

Η Σίλι, η οποία είχε χάσει τον σύζυγό της, Γιουτζίν Γουόρντ, από καρκίνο τον Δεκέμβριο του 2024, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Υποβλήθηκε σε «πολλαπλές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη την άνοιξη για αποκατάσταση σπονδύλων», καθώς και σε «δύο επείγουσες επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα», όπως ανέφερε η ανακοίνωση. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της είχε περάσει 11 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας και υπέστη πνευμονία.

Jeannie Seely, Legendary Country Musician, Dies at 85 https://t.co/ueVqmbXkyO — People (@people) August 1, 2025

Πηγή: skai.gr

