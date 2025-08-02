Τριμερής Ιταλίας-Τουρκίας-Λιβύης με πολλές... ουρές

Μεταναστευτικό, ενέργεια και ασφάλεια στη συνάντηση Μελόνι-Ερντογάν-Ντμπέιμπα στην Κωνσταντινούπολη με τον τουρκικό Τύπο να υπογραμμίζει την απουσία της Ελλάδας.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Σε μια συνάντηση έκπληξη, οι ηγέτες της Τουρκίας, της Ιταλίας και της Λιβύης συναντήθηκαν χθες στην Κωνσταντινούπολη και συζήτησαν κεκλεισμένων των θυρών φλέγοντα θέματα όπως το μεταναστευτικό, το ενεργειακό αλλά και την πολιτική στήριξη της Λιβύης. Η συνάντηση που επιβεβαιώθηκε την τελευταία στιγμή (κάποιοι μίλησαν για διαφωνίες που διευθετήθηκαν) και έλαβε χώρα στο γραφείο εργασίας της τουρκικής προεδρίας στα ανάκτορα του Ντολμάμπαχτσε, με οικοδεσπότη τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, και παρόντες την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον Λίβυο πρωθυπουργό Αμπντούλ Χαμίντ Μοχάμεντ Ντμπέιμπα.

Πηγή: Deutsche Welle

Στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών «για την καταπολέμηση των προκλήσεων, που αντιμετωπίζει η λεκάνη της Μεσογείου, αλλά και την ανάγκη για μακροπρόθεσμες και βιώσιμες λύσεις για την εξάλειψη της πηγής της παράτυπης μετανάστευσης» προσθέτοντας ότι είναι απαραίτητος ο πολυμερής συντονισμός σε αυτό το θέμα.Ικανοποίηση από τη ΜελόνιΑπό το γραφείο της κ. Μελόνι ανακοινώθηκε ότι στην τριμερή συνάντηση συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου, ξεκινώντας από τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Η Μελόνι αναφέρθηκε στα «εξαιρετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν» μέσω της συνεργασίας με την Τουρκία για τον έλεγχο της μετανάστευσης, λέγοντας ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη συνεργασία με την Άγκυρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των προσπαθειών της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης για το μεταναστευτικό. Επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ιταλίας «στη σταθερότητα, την ενότητα και την ανεξαρτησία της Λιβύης» και την υποστήριξή της σε μια πολιτική διαδικασία υπό την ηγεσία της Λιβύης που οδηγεί σε εκλογές.«Η συνάντηση κορυφής ήταν μέρος του συνεχιζόμενου συντονισμού μεταξύ Λιβύης, Τουρκίας και Ιταλίας, για συνέχιση των κοινών προσεγγίσεων που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λαών της περιοχής και συμβάλλουν στην υποστήριξη της σταθερότητας και της διεθνούς συνεργασίας» ανέφερε η ανακοίνωση της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.Κλήση και προς το Κατάρ, απούσα η ΕλλάδαΣύμφωνα πάντως με τον λιβυκό τύπο, ο πρωθυπουργός Ντμπέιμπα πρότεινε μια τετραμερή υπουργική πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει τη Λιβύη, την Τουρκία, το Κατάρ και την Ιταλία με επίκεντρο τις κοινές προσπάθειες στον τομέα της ασφάλειας, και επιβεβαίωσε την υποστήριξή του για μια πολιτική διαδικασία, που θα υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη και θα αποσκοπεί στον τερματισμό της διαίρεσης της Λιβύης. Το ποια θα είναι η στάση της Άγκυρας απέναντι στην κυβέρνηση Ντιμπέιμπα δεν είναι ακόμη σαφές, καθώς πρόσφατα η Τουρκία άρχισε να συνεργάζεται και με παράγοντες του καθεστώτος Χάφταρ στην Βεγγάζη.Η χθεσινή συνάντηση φαίνεται ότι πήγε καλά και οι τρεις ηγέτες αποφάσισαν να συναντηθούν, αφού συνεδριάσουν οι επιτροπές συνεργασίας, για να αξιολογήσουν τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Τα τουρκικά ΜΜΕ, χαιρετίζοντας την τριμερή συνάντηση, προβάλλουν τις ανησυχίες και τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα για την απουσία της ελληνικής κυβέρνησης από την τριμερή, χαρακτηρίζοντας τον Έλληνα πρωθυπουργό «απλό παρατηρητή των εξελίξεων».

