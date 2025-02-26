Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ενέκρινε την επικείμενη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνεκμετάλλευση των ορυκτών πόρων της χώρας, δήλωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ.

«Σήμερα, η κυβέρνηση εγκρίνει μια απόφαση που είναι απαραίτητη για την υπογραφή μεταξύ της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών μιας συμφωνίας για τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ανασυγκρότησης», δήλωσε ο Σμίχαλ στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον την Παρασκευή για να υπογράψει τη συμφωνία, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ουάσινγκτον δεν θα παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας που επιδιώκει το Κίεβο.

Η δήλωση του Τραμπ έγινε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι η συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε «πολύ μεγάλη» θα περιλαμβάνει όχι μόνο τη συνεργασία για τις σπάνιες γαίες, αλλά και άλλα θέματα σημαντικά για τη σχέση των δύο χωρών.

Στο κρίσιμο ερώτημα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά τονίζοντας ότι η Ευρώπη θα αναλάβει αυτή την ευθύνη.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε τη δέσμευσή του να διασφαλίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ βρέθηκαν σε μια «πολύ κακή θέση» λόγω της προηγούμενης διοίκησης, σημειώνοντας «αλλά καταφέραμε να κάνουμε μια συμφωνία όπου θα πάρουμε πίσω τα χρήματά μας και θα κερδίσουμε πολλά χρήματα στο μέλλον».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι δεν θα πρέπει να πληρώνουν τον λογαριασμό για την Ουκρανία «περισσότερο από ό,τι πληρώνουν οι Ευρωπαίοι».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε επίσης ότι μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός είναι κοντά, λέγοντας: «Θα κάνουμε μια συμφωνία με τη Ρωσία και την Ουκρανία για να σταματήσουμε να σκοτώνονται άνθρωποι».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «πολύ σημαντική και μεγάλη επιτυχία» και είπε στους δημοσιογράφους που ήταν στην αίθουσα ότι η ομάδα του θα τους κρατά ενήμερους για την πρόοδο.

Πηγή: skai.gr

