Τραμπ: Πολύ σύντομα θα ανακοινώσω δασμούς για την ΕΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου την Τετάρτη ότι η κυβέρνησή του θα ανακοινώσει πολύ σύντομα δασμούς κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος εντείνοντας τη ρητορική του απέναντι στην ΕΕ, δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να εξαπατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες», προσθέτοντας ότι θέλει να επιβάλλει δασμούς 25% στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την ΕΕ, μεταξύ άλλων.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, o πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είπε ότι «έχουμε λάβει απόφαση και θα την ανακοινώσουμε πολύ σύντομα. Θα είναι 25%».

Ο Τραμπ είπε ότι οι δασμοί θα εφαρμοστούν «γενικά», αν και ανέφερε ειδικά ότι θα πλήξουν τις εισαγωγές αυτοκινήτων.

Το ευρώ υποχώρησε ελαφρώς μετά τα σχόλια του Τραμπ, με την ισοτιμία του να πέφτει 0,2% έναντι του δολαρίου, φτάνοντας το $1,049.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι νέοι αυστηροί δασμοί στις εισαγωγές από το Μεξικό και τον Καναδά θα τεθούν σε ισχύ στις 2 Απριλίου, περίπου ένα μήνα αργότερα από την προηγούμενη προθεσμία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κυβέρνηση είχε ορίσει την 4η Μαρτίου ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των δασμών 25% σε αγαθά από το Μεξικό και σε μη ενεργειακά αγαθά από τον Καναδά.

