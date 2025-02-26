Τραμπ: Την Παρασκευή ο Ζελένσκι στις ΗΠΑ για την υπογραφή της συμφωνίας για τα ορυκτά

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφτεί την Ουάσινγκτον την Παρασκευή για να υπογράψει συμφωνία για τις σπάνιες γαίες και για άλλα ζητήματα.

Η δήλωση του Τραμπ έγινε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι η συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε «πολύ μεγάλη» θα περιλαμβάνει όχι μόνο τη συνεργασία για τις σπάνιες γαίες, αλλά και άλλα θέματα σημαντικά για τη σχέση των δύο χωρών.

Στο κρίσιμο ερώτημα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά τονίζοντας ότι η Ευρώπη θα αναλάβει αυτή την ευθύνη.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε τη δέσμευσή του να διασφαλίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ βρέθηκαν σε μια «πολύ κακή θέση» λόγω της προηγούμενης διοίκησης, σημειώνοντας «αλλά καταφέραμε να κάνουμε μια συμφωνία όπου θα πάρουμε πίσω τα χρήματά μας και θα κερδίσουμε πολλά χρήματα στο μέλλον».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι δεν θα πρέπει να πληρώνουν τον λογαριασμό για την Ουκρανία «περισσότερο από ό,τι πληρώνουν οι Ευρωπαίοι».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε επίσης ότι μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός είναι κοντά, λέγοντας: «Θα κάνουμε μια συμφωνία με τη Ρωσία και την Ουκρανία για να σταματήσουμε να σκοτώνονται άνθρωποι».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «πολύ σημαντική και μεγάλη επιτυχία» και είπε στους δημοσιογράφους που ήταν στην αίθουσα ότι η ομάδα του θα τους κρατά ενήμερους για την πρόοδο.

Ζελένσκι: «Δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμη οι εγγυήσεις ασφαλείας»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε χαρακτηρίσει την εξέλιξη ως «αρχή» και «συμφωνία-πλαίσιο», τονίζοντας ότι η επιτυχία της θα εξαρτηθεί από τις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι μία αρχή, δεν είναι παρά μία συμφωνία-πλαίσιο», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, η οποία μπορεί να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία για τη διασφάλιση μία βιώσιμης και δίκαιης ειρήνης. «Αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι μία μεγάλη επιτυχία ή απλώς να εξαφανισθεί», εξήγησε ο Ζελένσκι. «Αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνομιλίες μας με τον πρόεδρο Τραμπ», τον οποίο ελπίζει να συναντήσει την Παρασκευή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι σκοπεύει να ρωτήσει ευθέως τον Τραμπ αν πρόκειται να διακόψει τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

«Υπάρχει μία ημερομηνία εργασίας (...) την Παρασκευή», δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Ουκρανός πρόεδρος. «Η ερώτησή μου (στον κ. Τραμπ) θα είναι πολύ ευθεία: οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν τη βοήθεια ή όχι; Και αν δεν θα πρόκειται πλέον για βοήθεια, μπορούμε να αγοράσουμε όπλα;».

«Η συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά θα υπογραφεί σε υπουργικό επίπεδο και δεν χρειάζεται επικύρωση», τόνισε.

Η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, δήλωσε εξάλλου ο Ουκρανός ηγέτης στους δημοσιογράφους στο Κίεβο την Τετάρτη, λέγοντας ότι χρειάζεται χρόνο για να μελετήσει το σχέδιο και να συμβουλευτεί τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ανέφερε όμως ότι το σχέδιο είναι αποδεκτό, καθώς κάποιες από τις αρχικές απαιτήσεις της ομάδας Τραμπ έχουν αποσυρθεί.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει το ταξίδι του στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, καθώς οι ομάδες εργάζονται πάνω στο ζήτημα.

Ακόμη, θέλει να συζητήσει με τον Τραμπ τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την ανάπτυξη μεταλλευτικών πόρων, την αγορά όπλων και την ανοικοδόμηση της χώρας. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ουκρανία πρέπει να γνωρίζει τι μπορεί να υπολογίζει από τις ΗΠΑ.

Επίσης, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν πρέπει να αποπληρωθεί κανένα χρέος προς τις ΗΠΑ στη διατύπωση της συμφωνίας για τα ορυκτά.

Σύμφωνα με το BBC, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει ότι μια αρχική συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά «θα οδηγήσει σε περαιτέρω συμφωνίες», αλλά επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμη αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Αναφέρθηκε σε ένα κοινό ταμείο στο οποίο η Ουκρανία θα συνεισφέρει το 50% των εσόδων από τους φυσικούς πόρους, αλλά πρόσθεσε ότι είναι «πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για χρήματα».

Είπε επίσης ότι η ομάδα του πίεσε τους Αμερικανούς να συμπεριλάβουν μια πρόταση σχετικά με την υποστήριξη των εγγυήσεων ασφαλείας, αν και δεν έχει αποφασιστεί ακόμη κάτι συγκεκριμένο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.