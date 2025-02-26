Πέθανε η ηθοποιός Michelle Trachtenberg

Η ηθοποιός Michelle Trachtenberg, γνωστή για τη συμμετοχή της στα «EuroTrip», «Buffy the Vampire Slayer» και «Gossip Girl», πέθανε σε ηλικία 39 ετών.

Η Trachtenberg βρέθηκε νεκρή γύρω στις 8 το πρωί της Τετάρτης στο One Columbus Place, ένα πολυτελές συγκρότημα διαμερισμάτων 51 ορόφων στο Central Park South, δήλωσαν αστυνομικές πηγές στην εφημερίδα The Post.

«Ο θάνατός της δεν ερευνάται ως ύποπτος» πρόσθεσαν ενώ περαιτέρω έχει γίνει γνωστό πως η ηθοποιός έκανε μεταμόσχευση ήπατος και ενδέχεται να είχε επιπλοκές.

Η Trachtenberg τους τελευταίους μήνες είχε κάνει αναρτήσεις στο Instagram που προβλημάτισαν τους θαυμαστές της καθώς εμφανιζόταν καταπονημένη και σε σύγχυση.

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου σχολίαζαν τη μεγάλη απώλεια βάρους της ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν εάν έκανε χρήση ναρκωτικών.

Τον περασμένο Ιανουάριο η Trachtenberg απάντησε σε σχόλιο χρήστη λέγοντας ότι είναι «χαρούμενη και υγιής» και ότι ποτέ δεν έχει κάνει πλαστική επέμβαση.

Ποια ήταν η Michelle Trachtenberg

Γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου του 1985 στη Νέα Υόρκη και έκανε την πρώτη της εμφάνιση σε σειρά του Nickelodeon «The Adventures of Pete and Pete» σε ηλικία 9 ετών.

Εκεί υποδύθηκε την Nona F. Mecklenberg.

Αργότερα έγινε γνωστή για τη συμμετοχή της σε πολλές τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές παραγωγές. Το ντεμπούτο της έγινε στην ταινία του 1996 «Harriet the Spy όπου πρωταγωνίστησε.

