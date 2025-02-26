Η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με την Κάγια Κάλας, που θα γινόταν σήμερα, ακυρώθηκε, ενώ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας βρίσκεται ήδη στην Ουάσινγκτον, πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη.

Η ακύρωση της συνάντησης γίνεται λόγω «ζητημάτων προγραμματισμού», ανέφερε σήμερα η ευρωπαϊκή πλευρά. Η αμερικανική πλευρά δεν έδωσε καμία ενημέρωση για την ακύρωση της συνάντησης και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε σε ερώτημα που έθεσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa).

Η Κάλας είχε ανακοινώσει χθες ότι θα μεταβεί στις ΗΠΑ για συνομιλίες με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών. «Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επαφές με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση», επεσήμανε η Κάλας.

Ωστόσο, εκπρόσωπος της Επιτροπής ανακοίνωσε σήμερα ότι η συνάντηση δεν είναι πλέον στην ημερήσια διάταξη. Η Ευρωπαία αξιωματούχος θα συναντηθεί με γερουσιαστές και μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων για να «συζητήσουν τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διατλαντικές σχέσεις», είπε η ευρωπαϊκή πλευρά.

«Δεν θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών λόγω ζητημάτων προγραμματισμού», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι δυο τους συναντήθηκαν στα μέσα Φεβρουαρίου στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια».

Αν και οι λόγοι της ακύρωσης παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστοι, το γεγονός έρχεται να προστεθεί σε σειρά κινήσεων της αμερικανικής κυβέρνησης Τραμπ που δείχνουν την πρόθεση αποδέσμευσης των ΗΠΑ από την ευρωπαϊκή ασφάλεια και γενικότερα οδηγούν στην επιδείνωση των σχέσεων των ιστορικών συμμάχων ΗΠΑ και Ευρώπης .

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

