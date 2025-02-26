Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «αρχή» και «συμφωνία-πλαίσιο» τον συμβιβασμό στον οποίο κατέληξαν οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων της χώρας του και τόνισε ότι η επιτυχία της θα εξαρτηθεί από τις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι μία αρχή, δεν είναι παρά μία συμφωνία-πλαίσιο», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, η οποία μπορεί να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία για τη διασφάλιση μία βιώσιμης και δίκαιης ειρήνης. «Αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι μία μεγάλη επιτυχία ή απλώς να εξαφανισθεί», εξήγησε ο Ζελένσκι. «Αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνομιλίες μας με τον πρόεδρο Τραμπ», τον οποίο ελπίζει να συναντήσει την Παρασκευή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι σκοπεύει να ρωτήσει ευθέως τον Τραμπ αν πρόκειται να διακόψει την βοήθεια προς την Ουκρανία.

«Υπάρχει μία ημερομηνία εργασίας (...) την Παρασκευή», δήλωσε κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Ουκρανός πρόεδρος. «Η ερώτησή μου (στον κ. Τραμπ) θα είναι πολύ ευθεία: οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν τη βοήθεια ή όχι; Και αν δεν θα πρόκειται πλέον για βοήθεια, μπορούμε να αγοράσουμε όπλα;».

«Η συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά θα υπογραφεί σε υπουργικό επίπεδο και δεν χρειάζεται επικύρωση», τόνισε.

Η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, δήλωσε εξάλλου ο Ουκρανός ηγέτης στους δημοσιογράφους στο Κίεβο την Τετάρτη, λέγοντας ότι χρειάζεται χρόνο για να μελετήσει το σχέδιο και να συμβουλευτεί τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ανέφερε όμως ότι το σχέδιο είναι αποδεκτό, καθώς κάποιες από τις αρχικές απαιτήσεις της ομάδας Τραμπ έχουν αποσυρθεί.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει το ταξίδι του στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, καθώς οι ομάδες εργάζονται πάνω στο ζήτημα.

Ακόμη, θέλει να συζητήσει με τον Τραμπ τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την ανάπτυξη μεταλλευτικών πόρων, την αγορά όπλων και την ανοικοδόμηση της χώρας. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ουκρανία πρέπει να γνωρίζει τι μπορεί να υπολογίζει από τις ΗΠΑ.

Επίσης, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν πρέπει να αποπληρωθεί κανένα χρέος προς τις ΗΠΑ στη διατύπωση της συμφωνίας για τα ορυκτά.

«Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην αρχική συμφωνία»

Σύμφωνα με το BBC, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει ότι μια αρχική συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά «θα οδηγήσει σε περαιτέρω συμφωνίες», αλλά επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμη αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Αναφέρθηκε σε ένα κοινό ταμείο στο οποίο η Ουκρανία θα συνεισφέρει το 50% των εσόδων από τους φυσικούς πόρους, αλλά πρόσθεσε ότι είναι «πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για χρήματα».

Είπε επίσης ότι η ομάδα του πίεσε τους Αμερικανούς να συμπεριλάβουν μια πρόταση σχετικά με την υποστήριξη των εγγυήσεων ασφαλείας, αν και δεν έχει αποφασιστεί ακόμη κάτι συγκεκριμένο.

«Ήθελα να έχω μια πρόταση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και είναι σημαντικό να υπάρχει», πρόσθεσε.

Σχετικά με τις προηγούμενες απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέψει η Ουκρανία τη στρατιωτική βοήθεια δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν παράσχει οι ΗΠΑ μέχρι σήμερα, ο Ζελένσκι είπε ότι η συμφωνία δεν θα προβλέπει την Ουκρανία να «επιστρέφει 10 σεντς».

Το BBC ρώτησε τον Ζελένσκι αν θα έφευγε από τη συμφωνία, αν ο Τραμπ δεν προσέφερε τις εγγυήσεις ασφαλείας που ήθελε, και εκείνος απάντησε: «Θέλω να βρω μια πορεία προς το ΝΑΤΟ ή κάτι παρόμοιο», προσθέτοντας: «Αν δεν πάρουμε εγγυήσεις ασφαλείας, δεν θα έχουμε κατάπαυση του πυρός, τίποτα δεν θα λειτουργήσει».

Χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας, η ουκρανική κυβέρνηση δεν θα υπογράψει τη συμφωνία για τα ορυκτά, δήλωσε στο μεταξύ ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ.

«Το κύριο ζήτημα είναι η συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία»

Σχολιάζοντας τη συμφωνία για τα ορυκτά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το κύριο ζήτημα για τον ίδιο είναι η συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Σημείωσε ότι η προκαταρκτική συμφωνία για τα ορυκτά «είναι απλώς μια αρχή, ένα πλαίσιο, μπορεί να είναι μια μεγάλη επιτυχία». «Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από τη συνομιλία μας με τον πρόεδρο Τραμπ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι θα πιέσει για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που θα συνδέονται με τυχόν μελλοντικές - ευρύτερες - διμερείς συμφωνίες.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ ήταν βασικός πάροχος στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία επί προεδρίας Μπάιντεν, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει αναθεώρηση της βοήθειας που παρέχει η Ουάσινγκτον.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου: Αν ο Ζελένσκι λέει ότι η συμφωνία για τα ορυκτά δεν έχει οριστικοποιηθεί, η πρόσκληση για συνάντηση με τον Τραμπ μπορεί να μην έχει νόημα

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου εξέφρασε την Τετάρτη αμφιβολίες για το κατά πόσον μια πρόσκληση προς τον Ζελένσκι για συνάντηση με τον Τραμπ θα είχε νόημα, δεδομένων των δηλώσεων του Ζελένσκι ότι η συμφωνία για τα ορυκτά δεν έχει οριστικοποιηθεί.

«Εάν ο Ουκρανός ηγέτης λέει ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, δεν βλέπω γιατί μια πρόσκληση θα είχε νόημα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος στο Reuters. «Υπάρχει η προσδοκία ότι ο ερχομός του είναι για να αναγνωρίσει την τελική θέση (για τη συμφωνία για τα ορυκτά) και δεν βρίσκεται σε τελική θέση σε αυτή τη νέα διατύπωση».

