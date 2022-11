Έκτακτη συνεδρίαση του ΟΗΕ για τα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας - Θα μιλήσει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μιλήσει απόψε μέσω βιντεοσύνδεσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αφού ζήτησε ο ίδιος να συγκληθεί εκτάκτως για να συζητηθούν τα νέα ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Δύο διπλωμάτες ανέφεραν ότι ο Ζελένσκι θα μιλήσει στις 16:00 (ώρα Νέας Υόρκης, 23:00 ώρα Ελλάδας). Νωρίτερα ό ίδιος ανέφερε μέσω του Twitter ότι «έδωσε οδηγίες» στον πρεσβευτή της Ουκρανίας στον ΟΗΕ Σέρχι Κισλίτσια να ζητήσει την κατεπείγουσα συνεδρίαση.

I have instructed our Ambassador to the UN to request an urgent meeting of UNSC following today’s Russian strikes. Murder of civilians, ruining of civilian infrastructure are acts of terror. Ukraine keeps demanding a resolute response of international community to these crimes.