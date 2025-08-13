Ουκρανία: Εκκενώνονται περιοχές στο Ντόνετσκ εν μέσω ρωσικής προέλασης

Οι ουκρανικές αρχές διέταξαν την υποχρεωτική απομάκρυνση οικογενειών με παιδιά από περιοχές της περιφέρειας Ντόνετσκ που βρίσκονται κοντά σε σημεία όπου οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν προέλαση.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Ντόνετσκ, Βαντίμ Φιλασκίν, ξεκινούν υποχρεωτικές εκκενώσεις στην πόλη Μπιλοζέρκα, στο χωριό Σβιατοχορίβκα, σε έξι χωριά της κοινότητας Μπιλοζέρκα και σε έξι χωριά της κοινότητας Ντομπροπίλια. Υπολογίζεται ότι στις συγκεκριμένες περιοχές ζουν περίπου 1.150 παιδιά, ανέφερε την Τετάρτη ο Φιλασκίν.

Παράλληλα, Ουκρανός αστυνομικός που συμμετέχει σε μονάδα εκκένωσης δήλωσε στο CNN ότι οποιαδήποτε απομάκρυνση κατοίκων από την πόλη Ποκρόβσκ έχει καταστεί αδύνατη τις τελευταίες ημέρες λόγω της αυξημένης δραστηριότητας ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή. Οι κάτοικοι που επιθυμούν να φύγουν πρέπει πλέον να περπατήσουν με τα πόδια μέχρι να τους παραλάβουν οι ομάδες εκκένωσης.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης την Τετάρτη, στην Ποκρόβσκ εξακολουθούν να βρίσκονται 1.327 άμαχοι.



