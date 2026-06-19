Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,17%, στα 457,38 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ασθενείς ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος στο Χρηματιστήριο.

Σε υποτονικό κλίμα πραγματοποιούνται οι συναλλαγές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να αποφεύγουν το ρίσκο ύστερα από την αναβολή των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor και της Viohalco.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.475,98 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,17%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.485,37 μονάδες (+0,55%) και κατώτερη τιμή στις 2.466,69 μονάδες (-0,21%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 2,24%, από τις αρχές Ιουνίου ενισχύεται 4,35%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 16,75%.

Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 457,38 εκατ. ευρώ, λόγω και της αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων μετά την αναθεώρηση των δεικτών FTSE Russell και Stoxx.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,40%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+14,19%), της Viohalco (+9,11%), της Aktor (+3,45%), της Lamda Development (+3,44%), της ΕΥΔΑΠ (+2,67%) και του ΟΛΠ (+2,42%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,10%), της Τιτάν (-1,48%), της Eurobank (-1,21%) και της Jumbo (-0,70%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Bally’s Intralot και CrediaBank διακινώντας 25.608.158 και 19.429.532 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 57,08 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 46,07 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 41 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Elvalhalcor (+14,19%) και Viohalco (+9,11%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-6,67%) και Mermeren (-4,43%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 12,0000 +3,45%

ALLWYN: 13,8000 -0,65%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,0000 +0,60%

METLEN: 41,6200 -0,19%

OPTIMA: 10,4000 +0,39%

ΤΙΤΑΝ: 53,2000 -1,48%

ALPHA BANK: 4,1060 -0,34%

AEGEAN AIRLINES: 12,7000 +0,32%

VIOHALCO: 20,9500 +9,11%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 45,5800 -0,26%

ΔΑΑ: 10,6900 +0,47%

ΔΕΗ: 22,9200 +0,17%

COCA COLA HBC: 52,1000 -0,76%

ΕΛΠΕ: 10,7400 -2,10%

ELVALHALCOR: 5,3100 +14,19%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,5050 +0,58%

ΕΥΔΑΠ: 10,7800 +2,67%

EUROBANK: 4,2390 -1,21%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9200 +3,44%

MOTOR OIL: 38,0000 +1,33%

JUMBO: 22,5400 -0,70%

ΟΛΠ: 40,1500 +2,42%

ΟΤΕ: 19,2600 +0,89%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,3500 -0,32%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,9600 +0,13%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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