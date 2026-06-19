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Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα, 17χρονος τουρίστας

Ναυαγοσώστες εντόπισαν το σώμα του στη θάλασσα και τον ανέσυραν στην ακτή χωρίς τις αισθήσεις του- Είχε πάει για μπάνιο με έναν φίλο του

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Χανιά: Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα, 17χρονος τουρίστας

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ανήλικος τουρίστας από τη θαλάσσια περιοχή του Κλαδισού στα Χανιά, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, ο 17χρονος αλλοδαπός είχε βρεθεί στο σημείο για μπάνιο, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, χάθηκε από την οπτική επαφή ενός φίλου του που ήταν μαζί στην παραλία. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και δύο πλοία του Λιμενικού μαζί με ένα ακόμη της FRONTEX και παραπλέοντα στην περιοχή, άρχισαν να τον αναζητούν στη θαλάσσια περιοχή.

Λίγη ώρα αργότερα, ναυαγοσώστες εντόπισαν το σώμα του στη θάλασσα και τον ανέσυραν στην ακτή χωρίς τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: ertnews.gr

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TAGS: Κρήτη Χανιά 17χρονος πνιγμός
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