Συνελήφθησαν στο Κορωπί δύο 55χρονα δίδυμα αδέρφια, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ., το πρωί της 17ης Ιουνίου οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να επιτέθηκαν λεκτικά και να απείλησαν δύο εργαζομένους συνεργείου στην περιοχή του Κορωπίου, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να τραυμάτισε έναν από τους παθόντες χτυπώντας τον με τη λαβή πιστολιού.

Μετά την καταγγελία συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία αξιοποίησε πληροφοριακά στοιχεία και ταυτοποίησε τους δύο άνδρες. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Ακολούθησαν έρευνες στην κατοικία τους και σε κατάστημα που διατηρούν στην Παιανία, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οπλοπολυβόλο, πυροβόλο πιστόλι, δύο αεροβόλα όπλα και 200 μεταλλικά φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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