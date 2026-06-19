Μακρόν: Η ΕΕ δεν μπορεί να είναι μεσολαβητής στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, επειδή στηρίζει το Κίεβο, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, παίρνοντας αποστάσεις από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα.

Ειδικότερα, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λειτουργήσει ως μεσολαβητής στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς υποστηρίζει την ουκρανική πλευρά.

Οι δηλώσεις του έγιναν ως απάντηση στις πρόσφατες προσπάθειες του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να δημιουργήσει έναν διπλωματικό δίαυλο επικοινωνίας με τη Ρωσία.

Παράλληλα, ο Μακρόν υποστήριξε ότι η ΕΕ θα πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο ο Κόστα δεν μπορεί να εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη σε συζητήσεις που αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία.

«Όχι στα κέντρα επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες»

Ο Μακρόν δήλωσε, επίσης, ότι η χώρα του δεν υποστηρίζει τη δημιουργία των λεγόμενων κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες, αν και πρόσθεσε ότι σέβεται τις χώρες που επιθυμούν να προχωρήσουν σε τέτοιες πρωτοβουλίες.

Ο Μακρόν σημείωσε ακόμη ότι δεν είναι βέβαιος κατά πόσο αυτά τα κέντρα συνάδουν με τις ευρωπαϊκές αξίες, ενώ παράλληλα αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητά τους ως εργαλείου διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος.



Πηγή: skai.gr

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