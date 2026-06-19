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Στην Πογκόν έως το 2029 ο Μπότης

Την απόκτηση του Νικόλα Μπότη έως το 2029 (με οψιόν για ακόμη ένα έτος) ανακοίνωσε η Πογκόν Στσζέτσιν

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Μπότης

Στην Πολωνία για λογαριασμό της Πογκόν Στσζέτσιν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νικόλας Μπότης, που έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029, με οψιόν για ακόμη ένα έτος.

Νωρίτερα, ο Έλληνας τερματοφύλακας είχε αποχαιρετήσει με ανάρτησή του στα social media τον Ολυμπιακό.

«Ο Νικόλαος Μπότης είναι ο νέος ποδοσφαιριστής της Πογκόν Στσέτσιν!

Ο Έλληνας τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο με την ''Περηφάνια της Πομερανίας'' έως το τέλος Ιουνίου του 2029, με οψιόν επέκτασης για ακόμη δώδεκα μήνες.

Καλωσορίζουμε τον Νικόλαο στη γκρανάτ-μπορντό οικογένεια της Πογκόν Στσέτσιν!», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση των Πολωνών για την απόκτηση του Μπότη.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ποδόσφαιρο
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