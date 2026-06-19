«Ζω Καλά» με Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένη η Χριστίνα Λαμπίρη

Κανείς δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι ζούμε σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική κοινωνία, ένα φαινόμενο που γίνεται πιο έντονο με τα χρόνια.

Σε αυτό έχει συμβάλλει η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά και τα πρότυπα ζωής, τα οποία καθορίζονται πλέον κυρίως από τα social media.

Ο ανταγωνισμός δεν είναι κάτι κακό, αρκεί να είναι θεμιτός. Οι ειδικοί μιλούν στην εκπομπή για τον υγιή και τον αθέμιτο ανταγωνισμό και εξηγούν πως θα βάλουμε όρια στον δικό μας τοξικό -ενδεχομένως- ανταγωνισμό αλλά και σε αυτόν των γύρω μας.

Καλεσμένη στο «Ζω Καλά» στον ΣΚΑΪ είναι η δημοσιογράφος - παρουσιάστρια Χριστίνα Λαμπίρη, η οποία μιλάει για τον ανταγωνισμό που βίωσε, κυρίως στην επαγγελματική ζωή της.

Επίσης, στην εκπομπή μιλάμε για την αποτρίχωση και όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις μεθόδους της. Τέλος, συζητάμε για τις συχνότερες δηλητηριάσεις στα παιδιά.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα – Χριστίνα Λαμπίρη: «Στην αρχή, ήμουν πολύ ανταγωνιστική»

Δείτε το trailer:

«Ζω Καλά», με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

#ZwKala

Πηγή: skai.gr

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