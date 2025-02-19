Ουκρανία: Πούτιν και Τραμπ θέλουν να «τα βρουν» μεταξύ τους και με κανέναν άλλο

Η «θετική αξιολόγηση» του Βλαντίμιρ Πούτιν για τις αμερικανορωσικές συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία δεν αποτελεί έκπληξη για κανέναν, αναφέρει το BBC, σε μια πρώτη ανάλυση των δηλώσεων του Ρώσου προέδρου την Τετάρτη.



«Η συνάντηση στο Ριάντ έγινε σε καλό κλίμα, και οι προοπτικές είναι εξίσου καλές» σημείωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας.



Οι διπλωμάτες που έστειλε στο Ριάντ ήταν εξίσου αισιόδοξοι, και οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία υποδηλώνουν ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό κοινό έδαφος μεταξύ των δύο προέδρων.



Ωστόσο, ο Πούτιν φάνηκε λιγότερο επιθετικός από τον Αμερικανό ομόλογό του όταν ρωτήθηκε για καταγγελίες ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη αποκλείστηκαν από τις συνομιλίες. Είπε ότι επικεντρώθηκαν στην επανέναρξη του διαλόγου Ρωσίας-ΗΠΑ, ο οποίος δεν χρειάζεται «μεσολαβητές».

Putin said his assessment of the negotiations in Saudi Arabia yesterday was "positive" and "friendly."



He's trying to convey that it's possible to just turn the page over and pretend that the three years of the full-scale war never happened, Russia and the West can be friends… https://t.co/kN4OGbXtbZ pic.twitter.com/de4Kv12uXE February 19, 2025



«Χωρίς ενίσχυση του επιπέδου εμπιστοσύνης μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, είναι αδύνατο να επιλυθούν πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ουκρανικής κρίσης», είπε ο Πούτιν, αναφερόμενος στη συνάντηση της Τρίτης.



«Ο στόχος αυτής της συνάντησης ήταν ακριβώς η ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών».



Η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν προσκλήθηκαν στις συνομιλίες στη σαουδαραβική πρωτεύουσα, κάτι που ενίσχυσε την ανησυχία τους ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να συνάψουν μια συμφωνία που αγνοεί τα ζωτικά τους συμφέροντα.



Αλλά ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία δεν είχε απορρίψει συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ή με το Κίεβο, και ήταν αυτοί που αρνήθηκαν να μιλήσουν με τη Μόσχα.



«Δεν επιβάλλουμε τίποτα σε κανέναν. Είμαστε έτοιμοι, το έχω πει ήδη 100 φορές - αν θέλουν, παρακαλώ, αφήστε αυτές τις διαπραγματεύσεις να γίνουν. Και θα είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε. «Κανείς δεν αποκλείει την Ουκρανία» ισχυρίστηκε.



Αυτό αφήνει μια πόρτα ανοιχτή για τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους; Απίθανο, δεδομένου του πόσο πρόθυμοι φαίνονται οι δύο πρόεδροι να «τα βρουν» μεταξύ τους και με κανέναν άλλο για βασικά ζητήματα.



Αυτό που λείπει από τις δηλώσεις του Πούτιν είναι οποιαδήποτε ένδειξη για το πώς ακριβώς ο ίδιος και ο Τραμπ σχεδιάζουν να επιλύσουν τα ζητήματα αυτά.

