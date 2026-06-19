Είναι οι Σκωτσέζοι οι πιο γραφικοί φίλαθλοι του Μουντιάλ; Είναι!

Επιτρέπεται να έχουν επιστρατεύσει οι Μεξικάνοι μία πάπια για να συμβαδίζει με τους οπαδούς όταν αυτοί πηγαίνουν στο γήπεδο και να μην κάνουν το ίδιο και οι Σκωτσέζοι; Όχι!

The ducks of the 2026 World Cup:



🦆🇲🇽 Merlin the Mexican duck

🦆🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Donny the Scottish duck pic.twitter.com/KihVEkl8nT — B/R Football (@brfootball) June 18, 2026

Μαζί με τις γκάιντες και τα κιλτ, λοιπόν, οι Σκωτσέζοι φίλαθλοι βρήκαν και εκείνοι μία πάπια και την κουβαλάνε όπου πηγαίνουν. Ίσως την πάρουν μαζί τους στον αγώνα της Βοστώνης με αντίπαλο το Μαρόκο (20/6, 01:00 π.μ.).

Πηγή: skai.gr

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