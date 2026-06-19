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Μουντιάλ 2026: Μετά τους Μεξικάνους, επιστράτευσαν την πάπια τους και οι Σκωτσέζοι - Δείτε βίντεο

Το συμπαθέστατο ζωάκι ίσως κάνει την εμφάνισή του τα ξημερώματα (01:00 ώρα Ελλάδας) στις εξέδρες του γηπέδου «Φόξμπορο», στον αγώνα της Σκωτίας με το Μαρόκο

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Μεξικανική πάπια

Είναι οι Σκωτσέζοι οι πιο γραφικοί φίλαθλοι του Μουντιάλ; Είναι!

Επιτρέπεται να έχουν επιστρατεύσει οι Μεξικάνοι μία πάπια για να συμβαδίζει με τους οπαδούς όταν αυτοί πηγαίνουν στο γήπεδο και να μην κάνουν το ίδιο και οι Σκωτσέζοι; Όχι!

Μαζί με τις γκάιντες και τα κιλτ, λοιπόν, οι Σκωτσέζοι φίλαθλοι βρήκαν και εκείνοι μία πάπια και την κουβαλάνε όπου πηγαίνουν. Ίσως την πάρουν μαζί τους στον αγώνα της Βοστώνης με αντίπαλο το Μαρόκο (20/6, 01:00 π.μ.).

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Σκωτία Μαρόκο
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