Σαλβίνι: Όποιος επιτίθεται στην Τζόρτζια Μελόνι επιτίθεται σε όλους μας

Ο Ιταλός υπουργός μεταφορών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, αναφέρθηκε πριν από λίγο στον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε, σε δήλωσή του, την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

«Όποιος προσβάλλει την Τζόρτζια, προσβάλλει όλους μας», είπε χαρακτηριστικά.

«Με όλα τα μέτωπα πολέμου που είναι ανοικτά στον κόσμο, ελπίζουμε όχι για πολύ ακόμη, είναι απαράδεκτο να υπάρχουν λεκτικές συγκρούσεις με συμμάχους και φίλους οι οποίοι αποδείχθηκαν πάντα φερέγγυοι. Η Ιταλία και η κυβέρνησή της δεν παρακαλούν κανέναν», υπογράμμισε σε επίσημο ανακοινωθέν της η Λέγκα.

Ο δε Ιταλός υπουργός άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, σχολίασε: «Δεν μπορώ να φανταστώ την Τζόρτζια Μελόνι να εκλιπαρεί κάποιον για να βγάλει φωτογραφία, ούτε υπό απειλή. Μπορώ να φανταστώ, αντιθέτως, πόσο της κόστισε να βάλει στην άκρη τα όσα είχε πει ο Τραμπ πριν λίγες ημέρες, για να φροντίσει το συμφέρον της Ιταλίας, της Ευρώπης και της Δύσης. Και φαντάζομαι πόσο θα της κοστίσει να μην σχολιάσει, όπως θα έπρεπε, το νέο αυτό ολίσθημα του Αμερικανού προέδρου . Ο όρος ολίσθημα, βέβαια, σε αυτή την περίπτωση αποτελεί μια έμμεση και χωρίς αντικείμενο αναγνώριση. Αυτό που πληγώνει είναι ότι δηλώσεις αυτού του είδους δεν κάνουν καλό σε κανέναν: ούτε στην Ιταλία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε στη συμμαχία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.