Ουκρανία: Ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ντνιπροπετρόφσκ από ρωσικές επιθέσεις

Οι συνεχείς επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυρά πυροβολικού που πραγματοποιεί η Ρωσία τις τελευταίες δύο ημέρες, έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του ουκρανικού ιδιωτικού ενεργειακού ομίλου DTEK στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η εταιρεία την Παρασκευή.

Σε ορισμένες από τις εγκαταστάσεις ξεσπάσανε πυρκαγιές, ενώ κάποιες είχαν δεχτεί επιθέσεις αρκετές φορές, ανέφερε η DTEK με ανακοίνωση της που ανάρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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