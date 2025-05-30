Η Ουκρανία θέλει να δει το έγγραφο που να περιγράφει τις προτάσεις της η Ρωσία για μια ειρηνευτική συμφωνία προτού στείλει αντιπροσωπεία για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε την Παρασκευή ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι ετοιμάζεται να στείλει ομάδα διαπραγματευτών για να συναντήσει τους Ουκρανούς ομολόγους της στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Ιουνίου, αλλά το Κίεβο δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ο οποίος έχει επισκεφθεί το Κίεβο, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών δεν αποκάλυψε εάν θα συμμετάσχει η Ουκρανία.

«Για να είναι έχει ουσία η επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση, είναι σημαντικό να λάβουμε ένα έγγραφο εκ των προτέρων, ώστε η αντιπροσωπεία που θα παρευρεθεί να έχει τη βεβαιότητα ότι θα συζητήσει τις σχετικές θέσεις», είπε ο Σίμπιχα στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος δήλωσε ότι, μέχρι σήμερα, η Ουκρανία δεν είχε λάβει το μνημόνιο που περίμενε από τους Ρώσους διαπραγματευτές με τις προτάσεις τους για τη συζήτηση στις εν λόγω συνομιλίες.

Ο Σίμπιχα δεν διευκρίνισε τι θα έκανε το Κίεβο εάν δεν λάμβανε το ρωσικό έγγραφο, ούτε όρισε προθεσμία για την παραλαβή του.

Τι δήλωσε ο Φιντάν από το Κίεβο

Η Τουρκία ελπίζει ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα ολοκληρώσουν σε μεγάλο βαθμό τις εργασίες για τα τεχνικά ζητήματα στις επόμενες πιθανές συνομιλίες τους με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα επιθυμεί να φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής ηγετών στη συνέχεια με παρόντες τους προέδρους της Τουρκίας και των ΗΠΑ.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο, όπου ταξίδεψε μετά τις συνομιλίες στη Μόσχα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Φιντάν είπε ότι οι συνομιλίες της 16ης Μαΐου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη - η πρώτη άμεση επαφή μεταξύ τους εδώ και τρία χρόνια - σηματοδότησε μια νέα αρχή, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι είναι πιθανές περαιτέρω συναντήσεις.

Πηγή: skai.gr

